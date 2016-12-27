НБА. «Кливленд» без Джеймса проиграл в Детройте

У «Кливленда» не играл лидер — Леброну Джеймсу дали отдохнуть. Седьмым поражением «Кавальерс» в чемпионате воспользовался «Торонто», победивший в Портленде и вплотную приблизившийся к лидеру Восточной конференции: 22−8 и 23−7 соответственно. Правда, следующий матч у канадского клуба будет очень непростым — в гостях против «Голден Стэйт».

«Бруклин Нетс», в третьей четверти матча с «Шарлотт Хорнетс» потерявший Джереми Лина (основной защитник «Нетс», уже пропустивший 17 игр в этом сезоне, вновь травмировал мышцу бедра), чудом избежал шестого поражения подряд. За 0.03,5 секунды до финальной сирены центровой «Шарлотт» Коди Зеллер взял подбор под чужим щитом и вывел гостей вперед — 118:117.

Однако последнее слово осталось за «Бруклином»: защитник Рэнди Фой, до этого не набравший в матче ни одного очка, получил передачу от хорвата Бояна Богдановича и за три десятых секунды до конца забросил победный трехочковый! Этот успех позволил «Нетс» уйти с последнего места в конференции.

Лучшими игроками минувшей недели признаны Рассэлл Уэстбрук из «Оклахомы» (Запад) и Айзейя Томас из «Бостона» (Восток).

НБА.

Регулярный чемпионат.

Детройт — Кливленд — 106:90.

Д: Т. Харрис (21), Драммонд (11+17 подборов). К: Ирвинг (18), Лав (17+14 подборов).

Бруклин — Шарлотт — 120:118.

Б: Богданович (26), Килпатрик (23), Б. Лопес (21). Ш: Батюм (24), Кидд-Гилкрист (12+10 подборов).

Портленд — Торонто — 91:95.

П: Макколлум (29), Пламли (13+15 подборов). Т: Лоури (27), Дерозан (20+10 подборов), Валанчюнас (12+12 подборов).

Хьюстон — Финикс — 131:115.

Х: Харден (32+12 передач). Ф: Бледсоу (24), Найт (21), Бендер (11+13 подборов).

Клипперс — Денвер — 102:106.

К: Кроуфорд (24), Джордан (12+11 подборов). Д: Йокич (24+10 подборов), Галлинари (23+11 подборов), Бартон (23).

Сакраменто — Филадельфия — 102:100.

С: Казинс (30). Ф: Эмбид (25).

Нью-Орлеан — Даллас — 111:104.

Н: Эн. Дэвис (28+16 подборов), Д. Холидэй (7+11 передач). Д: Д. Уильямс (24).

Чикаго — Индиана — 90:85.

Ч: Уэйд (21), Миротич (20). И: Брукс (19).

Миннесота — Атланта — 104:90.

М: Таунс (22+11 подборов), Лавин (21, трехочковые 6/9), Уиггинс (21), Рубио (3+10 передач). А: Ховард (20+12 подборов).

Орландо — Мемфис — 112:102.

О: А. Гордон (30), Бийомбо (10+12 подборов). М: Конли (17).

Вашингтон — Милуоки — 107:102.

В: Портер (32+13 подборов), Бил (22), Уолл (18+16 передач). М: Адетокунбо (22+12 подборов), Снелл (20, трехочковые 6/11), Делаведова (8+11 передач).