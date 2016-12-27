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27 декабря 2016, 9:50 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Дабл-даблы Йокича и Галлинари помогли «Денверу» обыграть «Клипперс» в матче НБА

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 106:102 (23:23, 40:23, 16:31, 27:25). По дабл-даблу в составе победителей сделали Никола Йокич (24 очка и 10 подборов) и Данило Галлинари (23 очка и 11 подборов). У «Клипперс» дабл-дабл оформил ДеАндре Джордан (12 очков и 11 подборов), а самым результативным стал Джамал Кроуфорд (24 очка).

В еще одном матче дня «Сакраменто» дома обыграл «Филадельфию» — 102:100. Самым результативным игроком в составе победителей стал Демаркус Казинс, набравший 30 очков и сделавший 7 подборов и 5 передач. Также «Портленд» на своей площадке уступил «Торонто» со счетом 91:95.
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