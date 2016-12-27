Дабл-даблы Йокича и Галлинари помогли «Денверу» обыграть «Клипперс» в матче НБА
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
В еще одном матче дня «Сакраменто» дома обыграл «Филадельфию» — 102:100. Самым результативным игроком в составе победителей стал Демаркус Казинс, набравший 30 очков и сделавший 7 подборов и 5 передач. Также «Портленд» на своей площадке уступил «Торонто» со счетом 91:95.
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