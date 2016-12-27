Айзея Томас и Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА

Томас признан лучшим баскетболистом в Восточной конференции. За неделю «Бостон» провел четыре матча, в которых одержал три победы, а Томас набирал в среднем 33,3 очка за игру и делал 7,3 передачи.

Уэстбрук, признанный лучшим игроком Западной конференции, помог «Оклахоме» одержать за неделю три победы в четырех матчах. Защитник в среднем набирал 41 очко за матч (наилучший показатель в чемпионате за отчетный период) и делал 10 передач и 9,8 подбора. Он стал всего лишь третьим игроком в истории ассоциации, который провел три матча подряд, набирая не меньше 40 очков и делая не меньше 10 передач и 5 подборов.