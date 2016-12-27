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27 декабря 2016, 8:00 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Чикаго» прервал серию поражений, обыграв «Индиану» в матче НБА

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Чикаго Буллз» обыграли «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась победой хозяев паркета со счетом 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24). Самым результативным игроком в составе победителей стал Дуэйн Уэйд, набравший 21 очко, еще 20 баллов набрал Никола Миротич. У «Индианы» 19 очков на счету Аарона Брукса.

«Чикаго» прервал серию поражений из трех матчей подряд.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон Уизардз» — «Милуоки Бакс» — 107:102,

«Орландо Мэджик» — «Мемфис Гризлис» — 112:102,

«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:118,

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:90,

«Миннесота Тимбервулвс» — «Атланта Хокс» — 104:90,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Мэверикс» — 111:104,

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 131:115.
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