«Чикаго» прервал серию поражений, обыграв «Индиану» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась победой хозяев паркета со счетом 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24). Самым результативным игроком в составе победителей стал Дуэйн Уэйд, набравший 21 очко, еще 20 баллов набрал Никола Миротич. У «Индианы» 19 очков на счету Аарона Брукса.

«Чикаго» прервал серию поражений из трех матчей подряд.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон Уизардз» — «Милуоки Бакс» — 107:102,

«Орландо Мэджик» — «Мемфис Гризлис» — 112:102,

«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:118,

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:90,

«Миннесота Тимбервулвс» — «Атланта Хокс» — 104:90,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Мэверикс» — 111:104,

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 131:115.