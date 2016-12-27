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27 декабря 2016, 1:31 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук и А. Томас признаны лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала имена лучших игроков прошедшей недели.

В Восточной конференции лучшим был признан разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас. На прошедшей неделе его клуб провёл четыре матча, в трёх из них одержав победы, а сам Томас приносил команде по 33,3 очка и 7,3 передачи в среднем за игру.

Лучшим на Западе стал защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук. Он набирал по 41,0 очка, 10,0 передачи и 9,8 подбора в среднем за матч, а его усилия помогли «Оклахома-Сити» выиграть две игры из трёх.
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