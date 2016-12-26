«Милуоки» всё ещё надеется обменять Монро

Клуб хочет обменять его до наступления трансферного дедлайна, сообщает Woelfels Press Box.



В нынешнем сезоне Монро потерял место в стартовой пятёрке «Милуоки», а его игровое время сократилось на 10 минут. Средние показатели центрового — 9,3 очка и 6,8 подбора за матч — худшие в его карьере.



Обмен Монро может осложнить наличие у игрока опции продления контракта на сезон-2017/18 за $ 18 млн. Одним из клубов, с которым слухи связывают Монро, является «Нью-Орлеан Пеликанс».