Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28264750/
26 декабря 2016, 22:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Милуоки» всё ещё надеется обменять Монро

Руководство «Милуоки Бакс» по-прежнему надеется избавиться от центрового Грега Монро.

Клуб хочет обменять его до наступления трансферного дедлайна, сообщает Woelfels Press Box.

В нынешнем сезоне Монро потерял место в стартовой пятёрке «Милуоки», а его игровое время сократилось на 10 минут. Средние показатели центрового — 9,3 очка и 6,8 подбора за матч — худшие в его карьере.

Обмен Монро может осложнить наличие у игрока опции продления контракта на сезон-2017/18 за $ 18 млн. Одним из клубов, с которым слухи связывают Монро, является «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена