«Кливленд» готов приобрести игрока до дедлайна обменов
Руководство «Кливленд Кавальерс» готово провести обмен перед дедлайном на переходы в НБА и может использовать для неё имеющееся исключение на $ 9,6 млн.
Клуб готов также к повышению зарплатной ведомости и налога на роскошь, если полученный игрок поможет «Кавальерс» выиграть чемпионат, сообщает USA Today.
У «Кливленда» возникли проблемы с глубиной состава после травм Криса Андерсона, Джей Ар Смита и Мо Уильямса. Как минимум на ближайшие два месяца у клуба есть в распоряжении только 12 игроков, и ещё одна травма может лишить их полной заявки на матчи.
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