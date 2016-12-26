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26 декабря 2016, 19:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» готов приобрести игрока до дедлайна обменов

Руководство «Кливленд Кавальерс» готово провести обмен перед дедлайном на переходы в НБА и может использовать для неё имеющееся исключение на $ 9,6 млн.

Клуб готов также к повышению зарплатной ведомости и налога на роскошь, если полученный игрок поможет «Кавальерс» выиграть чемпионат, сообщает USA Today.

У «Кливленда» возникли проблемы с глубиной состава после травм Криса Андерсона, Джей Ар Смита и Мо Уильямса. Как минимум на ближайшие два месяца у клуба есть в распоряжении только 12 игроков, и ещё одна травма может лишить их полной заявки на матчи.
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