«Кливленд» готов приобрести игрока до дедлайна обменов

Клуб готов также к повышению зарплатной ведомости и налога на роскошь, если полученный игрок поможет «Кавальерс» выиграть чемпионат, сообщает USA Today.



У «Кливленда» возникли проблемы с глубиной состава после травм Криса Андерсона, Джей Ар Смита и Мо Уильямса. Как минимум на ближайшие два месяца у клуба есть в распоряжении только 12 игроков, и ещё одна травма может лишить их полной заявки на матчи.