Рождественский Кайри. Битва в Огайо и сюрпризы от «Сакраменто»

Подъём

На прошедшей неделе прервалась впечатляющая серия «Хьюстона», позволившая «Рокетс» закрепиться на третьей строчке Западной конференции. Сразу несколько команд провели безупречные семь дней, включая «Кливленд», о котором расскажем чуть позже. Но, пожалуй, самым важным рывком отметился «Сакраменто», неожиданно выдавший победную серию из трёх матчей кряду. «Короли» прошлись по прямым конкурентам из «Портленда» (126:121), «Юты» (94:93) и «Миннесоты» (109:105). Последние успехи и свободное падение «Трэйл Блэйзерс» позволили команде Дэйва Йоргера подняться на восьмое место на Западе.

Матч

Вряд ли найдутся те, кто мог бы поспорить, что главный матч недели проходил вчера в Кливленде. Первая встреча «закадычных друзей» после финальной серии состоялась в один из самых знаковых для лиги дней — католического Рождества. Команды не подвели, выдав настоящий триллер, сюжет которого переписывался несколько раз по ходу самого действа. «Уорриорз», ведомые Кевином Дюрантом, на протяжении всего матча имели преимущество, которое достигло 14 очков за 9 с половиной минут до финальной сирены.

Усилиями Ирвинга и Джеймса «Кавз» вернулись в игру, подарив тысячам болельщиков в «Большом Кью» и миллионам у своих мониторов потрясающую концовку. Героем последних минут мог стать кто угодно, включая Стивена Карри, забившего невероятную «трёху», однако волшебства в особенную ночь большего всего оказалось у Кайри, реализовавшего победный бросок за 3,4 секунды до конца — 108:107.

Уэстбрук

Расс немного отстал от своего графика по набору трипл-даблов, сосредоточившись на прошлой неделе исключительно на результативности. Впрочем, шансы на повторение «вечного» рекорда Оскара Робертсона всё ещё велики, да и эгоистичность разыгрывающего в последних матчах приносила «Тандер» больше пользы, чем вреда. «Оклахома» и вовсе могла отстреляться без промахов, если бы не коллапс в концовке с «Атлантой».

Травма

Печальные новости пришли из стана «Кливленда». Совсем недавно «Кавальерс» не досчитались «Бёрдмена», порвавшего крестообразные связки, а теперь серьёзная травма на продолжительный срок вывела из строя Джей Ар Смита. В матче с «Милуоки» Смит сломал большой палец бросающей руки, после чего защитнику сразу же была сделана операция. Предварительные сроки восстановления — три месяца. Несмотря на то что в этом сезоне защитник из рук вон плохо справлялся с ролью взрывного шутера, для «Кавз» это весьма серьёзная потеря.

Номера

От грустных новостей — к приятным. На прошлой неделе «Сан-Антонио» официально вывел из обращения номер Тима Данкана. Настоящий символ команды, на определённом этапе своей карьеры казавшийся просто вечным, как всегда был скромен и спокоен.

Тони Паркер, Ману Джинобили и, конечно же, Грег Попович нашли множество тёплых слов для своего бывшего одноклубника. Память о «большой фундаментальности» теперь будет материально присутствовать на арене «Спёрс». Нечто подобное вскоре ждёт и Ричарда «Рипа» Хэмилтона.

Шак

Своя церемония была и у Шакила О́Нила. Номер Большого Аристотеля был официально выведен из обращения «Майами» 23 декабря. «Хит» стал вторым клубом НБА, удостоившим Шака такой чести. Но до «Лейкерс» ему всё равно далеко: в марте коллекция «Стэйплс-центра», в которую уже входят статуи Джерри Уэста, Мэджика Джонсона и Карима Абдула-Джабара, пополнится очередным экземпляром.

«Лички»

Прошедшая неделя была богата на личные рекорды. Зак Лавин впервые в своей карьере набрал 40 очков, которых оказалось недостаточно для победы над «Кингз». Яннису Адетокумбо до этой отметки не хватило всего одного очка в поединке против «Вашингтона», правда, его команда в итоге праздновала победу. Ну, а самым впечатляющим выступлением отметился Айзея Томас во встрече с «Мемфисом», которая завершилась только в овертайме — «Селтикс» одержали победу со счётом 112:109.

Формальность

Наконец, вспомним, пожалуй, самую приятную новость недели. Лига и профсоюз игроков ратифицировали новое коллективное соглашение. Новый документ вступит в силу 1 июля 2017 года и отдалит перспективу локаута до сезона-2022/23, когда стороны могут воспользоваться опцией о досрочном расторжении договора, рассчитанного на семь лет.

Данки

Ещё недавно Ричард Джефферсон всерьёз подумывал о завершении карьеры профессионального игрока, а накануне ещё раз напомнил всем нам, насколько хороши его ноги в 36 лет. Мы не смогли выбрать лучший данк, поэтому предлагаем вам поделиться своим выбором в комментариях.