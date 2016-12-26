Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони подарил автомобиль больному раком ребенку

В воскресенье «Никс» со счетом 114:119 уступили на своем паркете «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА. Перед игрой Кармело Энтони, являющийся учредителем специализированного фонда, лично подарил 17-летнему ребенку и его семье новый автомобиль.

«Не думаю, что это можно описать словами. С моим фондом мы подарили им автомобиль и просто смотрели на их эмоции. Ребенок хотел заплакать, но сдержался», — сказал Энтони.

По сообщению источника, ребенок страдает лангергансоклеточным гистиоцитозом — редкое заболевание, которое встречается преимущественно у детей. Сообщается, что после 18 месяцев лечения болезнь находится в стадии ремиссии.