НБА. Мозгов впервые стал самым результативным в «Лейкерс»
Центровой сборной России Тимофей Мозгов набрал 19 очков, и его клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал серию неудач.
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«Лейкерс», вернувшийся из семиматчевого выездного турне, в котором он потерпел шесть поражений, обыграл «земляков» из «Клипперс», входящих в число лучших команд лиги. Правда, сегодня у них
Мозгов впервые после перехода в «Лейкерс» летом этого года стал самым результативным в составе калифорнийского клуба: они с защитником Янгом набрали по 19 очков. Больше (20) Мозгов приносил «Лейкерс» только однажды — 16 ноября в матче с «Бруклином». Сегодня он провел на площадке 25 минут, реализовал 8 бросков с игры из 11 и 3 штрафных из 4, сделал 3 подбора, 1 потерю и получил 2 фола при показателе «+13» по системе «плюс-минус».
Это лишь вторая победа «Лейкерс» в последних 14 матчах и 12-я в 34 играх регулярного чемпионата. Клуб Мозгова поднялся на 10-е место в Западной конференции, обойдя «Нью-Орлеан». Восьмым, замыкая зону
В центральном матче сегодняшнего дня встречались финалисты
НБА.
Регулярный чемпионат.
Лейкерс — Клипперс — 111:102.
Л: Мозгов (19), Н. Янг (19, трехочковые 5/7), Денг (13+12 подборов). К: Редик (22), Кроуфорд (22).
С: Олдридж (33), К. Ленард (25+10 подборов). Ч: Уэйд (24).
О: Уэстбрук (31+15 передач), Адамс (22), Кантер (20). М: Таунс (26), Уиггинс (23), Рубио (3+10 передач).
Кливленд — Голден Стэйт — 109:108.
К: Джеймс (31+13 подборов), Ирвинг (25+10 передач+7 перехватов), Лав (20). Г: Дюрант (36+15 подборов), К. Томпсон (24, трехочковые 5/11).
Н: Энтони (29), Роуз (25), Порзингис (22+12 подборов). Б: Томас (27).
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