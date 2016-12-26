НБА. Мозгов впервые стал самым результативным в «Лейкерс»

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«Лейкерс», вернувшийся из семиматчевого выездного турне, в котором он потерпел шесть поражений, обыграл «земляков» из «Клипперс», входящих в число лучших команд лиги. Правда, сегодня у них из-за травм отсутствовали два лидера — форвард Блэйк Гриффин и разыгрывающий Крис Пол. Но и «Лейкерс» пришлось обходиться без Лэрри Нэнса, выбывшего из строя на месяц с повреждением колена.

Мозгов впервые после перехода в «Лейкерс» летом этого года стал самым результативным в составе калифорнийского клуба: они с защитником Янгом набрали по 19 очков. Больше (20) Мозгов приносил «Лейкерс» только однажды — 16 ноября в матче с «Бруклином». Сегодня он провел на площадке 25 минут, реализовал 8 бросков с игры из 11 и 3 штрафных из 4, сделал 3 подбора, 1 потерю и получил 2 фола при показателе «+13» по системе «плюс-минус».

Это лишь вторая победа «Лейкерс» в последних 14 матчах и 12-я в 34 играх регулярного чемпионата. Клуб Мозгова поднялся на 10-е место в Западной конференции, обойдя «Нью-Орлеан». Восьмым, замыкая зону плей-офф, идет «Сакраменто»: 13−17.

В центральном матче сегодняшнего дня встречались финалисты плей-офф двух последних лет: «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Гости вели в счете практически всю игру, но за 3,4 секунды до финальной сирены бросок Кайри Ирвинга принес победу «Кливленду».

НБА.

Регулярный чемпионат.

Лейкерс — Клипперс — 111:102.

Л: Мозгов (19), Н. Янг (19, трехочковые 5/7), Денг (13+12 подборов). К: Редик (22), Кроуфорд (22).

Сан-Антонио — Чикаго — 119:110.

С: Олдридж (33), К. Ленард (25+10 подборов). Ч: Уэйд (24).

Оклахома-Сити — Миннесота — 112:100.

О: Уэстбрук (31+15 передач), Адамс (22), Кантер (20). М: Таунс (26), Уиггинс (23), Рубио (3+10 передач).

Кливленд — Голден Стэйт — 109:108.

К: Джеймс (31+13 подборов), Ирвинг (25+10 передач+7 перехватов), Лав (20). Г: Дюрант (36+15 подборов), К. Томпсон (24, трехочковые 5/11).

Нью-Йорк — Бостон — 114:119.

Н: Энтони (29), Роуз (25), Порзингис (22+12 подборов). Б: Томас (27).