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26 декабря 2016, 9:32 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Мозгов и Янг стали самыми результативными у «Лейкерс» в победной игре с «Клипперс»

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Игра завершилась победой «Лейкерс» со счетом 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28). Самыми результативными в составе победителей стали российский центровой Тимофей Мозгов (19 очков и 3 подбора) и Ник Янг (19 очков, 2 подбора и 2 передачи), а Луол Денг сделал дабл-дабл — 13 очков и 12 подборов. У «Клипперс» на паркете выделялись Джей Джей Редик и Джамал Кроуфорд, набравшие по 22 очка.

«Лейкерс» одержали первую победу в последних пяти играх и в следующем матче 27 декабря примут «Юту». «Клипперс» днем ранее сыграют дома с «Денвером».
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