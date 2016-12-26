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26 декабря 2016, 7:45 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. «Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете переиграла «Миннесоту Тимбервулвс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Воскресная игра в Оклахома-Сити завершилась победой хозяев со счетом 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25). В составе победителей на паркете выделялись Расселл Уэстбрук (31 очко, 15 передач), Стивен Адамс (22 очка) и Энес Кантер (20 очков). У «Миннесоты» самыми результативными стали Карл-Энтони Таунс (26 очков) и Эндрю Уиггинс (23).

В другом матче дня баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» дома со счетом 119:100 вязли верх над «Чикаго Буллс». В составе победителей 25 очков и 10 подборов на свой счет записал Кавай Ленард. Одного подбора до дабл-дабла не хватило Ламаркусу Олдриджу, который набросал 33 очка. У «Чикаго» самым результативным стал Дуэйн Уэйд (24 очка).
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