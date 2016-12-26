Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт. «Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете переиграла «Миннесоту Тимбервулвс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Воскресная игра в
В другом матче дня баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» дома со счетом 119:100 вязли верх над «Чикаго Буллс». В составе победителей 25 очков и 10 подборов на свой счет записал Кавай Ленард. Одного подбора до
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