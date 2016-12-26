«Кливленд» победил «Голден Стэйт» в матче НБА
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. «Кливленд» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 109:108 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрэнт с 36 очками, также он совершил 15 подборов. Леброн Джеймс в составе «Кливленда» набрал 31 очко и сделал 13 подборов. Решающее двухочковое попадание за 3,4 секунды до конца встречи совершил защитник хозяев Кайри Ирвинг.
Команды встречались в финале
«Кливленд» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 23 победы в 29 играх. «Голден Стэйт» занимает первое место на Западе, победив 27 раз в 32 матчах.
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