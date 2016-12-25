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25 декабря 2016, 23:16 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» на выезде, несмотря на 29 очков Энтони

«Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:114 в матче регулярного первенства НБА.

«Никс» были сильнее в первой четверти, но вторую «Селтикс» выиграли с разницей «+14» и ушли лидерами на большой перерыв. В третьем отрезке «Нью-Йорк» сократил отставание до двух очков, но затем «Бостон» вновь немного нарастил преимущество. В заключительной четверти «Бостон» долгое время удерживал комфортное преимущество, но в концовке «Никс» удался рывок 16:3, сравнявший счёт. Однако на последней минуте точнее были игроки «Селтикс», вырвавшие победу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Кармело Энтони, набравший 29 очков. У «Бостона» 27 очков на счету Айзеи Томаса.
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