«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» на выезде, несмотря на 29 очков Энтони

«Никс» были сильнее в первой четверти, но вторую «Селтикс» выиграли с разницей «+14» и ушли лидерами на большой перерыв. В третьем отрезке «Нью-Йорк» сократил отставание до двух очков, но затем «Бостон» вновь немного нарастил преимущество. В заключительной четверти «Бостон» долгое время удерживал комфортное преимущество, но в концовке «Никс» удался рывок 16:3, сравнявший счёт. Однако на последней минуте точнее были игроки «Селтикс», вырвавшие победу.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Кармело Энтони, набравший 29 очков. У «Бостона» 27 очков на счету Айзеи Томаса.