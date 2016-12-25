Стартовало голосование за участников Матча звёзд НБА 2017 года

На этот раз участие в нём впервые примут не только болельщики, но также игроки и журналисты. Фанатам достанется 50% голосов, а баскетболистам и избранным медиа по 25%. Игроки смогут голосовать за своих одноклубников и самих себя.



Путём голосования будут отобраны стартовые пятёрки команд Западной и Восточной конференций. Запасных игроков, по традиции, выберут тренеры команд. Голосование закончится 16 января, а о его результатах объявят 19 января, сообщает официальный сайт лиги.