Стартовало голосование за участников Матча звёзд НБА 2017 года
25 декабря НБА объявила о старте голосования за участников Матча звёзд — 2017.
На этот раз участие в нём впервые примут не только болельщики, но также игроки и журналисты. Фанатам достанется 50% голосов, а баскетболистам и избранным медиа по 25%. Игроки смогут голосовать за своих одноклубников и самих себя.
Путём голосования будут отобраны стартовые пятёрки команд Западной и Восточной конференций. Запасных игроков, по традиции, выберут тренеры команд. Голосование закончится 16 января, а о его результатах объявят 19 января, сообщает официальный сайт лиги.
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