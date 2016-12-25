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25 декабря 2016, 14:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Орландо» ищет варианты обмена Вучевича и Пэйтона

«Орландо Мэджик» ищет варианты обмена центрового Николы Вучевича, сообщает ESPN.

После того как «Орландо» подписал в межсезонье контракт с центровым Бисмаком Бийомбо, Вучевич потерял стабильное место в стартовом составе. Договор центрового действует ещё три сезона, включая текущий, за которые он должен заработать $ 36,8 млн. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает по 12,8 очка и совершает по 10,6 подбора за 28 минут в среднем за игру.

Кроме того, «Мэджик» готовы рассмотреть предложения об обмене разыгрывающего Элфрида Пэйтона.
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