«Орландо» ищет варианты обмена Вучевича и Пэйтона

После того как «Орландо» подписал в межсезонье контракт с центровым Бисмаком Бийомбо, Вучевич потерял стабильное место в стартовом составе. Договор центрового действует ещё три сезона, включая текущий, за которые он должен заработать $ 36,8 млн. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает по 12,8 очка и совершает по 10,6 подбора за 28 минут в среднем за игру.



Кроме того, «Мэджик» готовы рассмотреть предложения об обмене разыгрывающего Элфрида Пэйтона.