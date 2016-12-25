Мозгов помогает строить «империю» в НБА
Единственный представитель России в НБА Тимофей Мозгов в текущем сезоне привыкает к новой для себя роли наставника молодых и перспективных баскетболистов в возрождающихся «Лейкерс», параллельно улучшая личную статистику выступлений в лиге. По итогам движущейся к экватору регулярки команда россиянина вряд ли попадет в
плей-офф, однако печалить центрового это не должно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Что было?
В лучшую баскетбольную лигу на планете Мозгов перебрался еще в 2010 году, подписав трехлетний контракт с «Нью-Йорком» на общую сумму порядка $10 млн, благодаря чему стал седьмым в истории россиянином в НБА.
Честь страны на игровых паркетах Северной Америки в ходе первых лет выступлений в ассоциации Тимофей защищал вместе с Андреем Кириленко,
многолетним лидером защиты «Юты» (за «Джаз» форвард выступал с 2001-го), а ныне главой отечественного баскетбола. Уже спустя некоторое время численность российского «десанта» в лиге удвоилась — противопоставить себя лучшим игрокам планеты решились Алексей Швед и Сергей Карасев.
К тому моменту, к слову, Мозгов уже на протяжении почти двух сезонов выступал за «Наггетс»: в Денвер он переехал в результате масштабного обмена с участием одной из главных звезд лиги Кармело Энтони.
В Колорадо на первых порах «большому» приходилось нелегко — ТиМо, казалось,
Уже через несколько месяцев, впрочем, Тимофей — благодаря кропотливой работе на тренировках, а также альтруистской игре на команду — заслужил доверие и болельщиков, и тренерского штаба «самородков», став в итоге одним из важнейших «ролевиков» «Денвера» на долгие четыре года.
Наиболее же успешным с точки зрения достижений для Мозгова стал период, проведенный в «Кливленде»,
где за два сезона 30-летний россиянин дважды стал победителем
Добившись главной мечты практически любого профессионального баскетболиста, «бигмэн», уже к концу карьеры в «Кавальерс» потерявший место в стартовой пятерке, принял щедрое предложение из
Что сейчас?
Несмотря на всеобщее восхищение от перехода центрового в стан «озерников», одной из самых титулованных и известных команд в НБА, со стороны обывателей, считавших, что трансфер не помешает игроку и дальше бороться за высшие места в ассоциации, экспертам еще в день официального подтверждения сделки было понятно — в Калифорнию Мозгов уехал не за этим.
Одной из главных причин подписания контракта с
на данный момент по условиям договора в среднем в год он получает по $16 млн, тогда как в Огайо зарабатывал аж в три раза меньше.
Кроме того, для Тимофея переезд в
Эту задачу, кстати, не стоит недооценивать: в НБА до боли часто возникают ситуации, когда
С этим амплуа в «Лейкерс» Мозгов пока что справляется на «отлично». Впрочем, едва ли в этом у
за годы в ассоциации россиянин показал себя непревзойденным профессиональном и просто позитивной, а также зрелой личностью, способной передать молодежи
Что дальше?
В сезоне-2016/17 «Лос-Анджелес», — за лето успевший проститься с легендой клуба Коби Брайантом, сменить тренера и расстаться с целым рядом тормозящих развитие игроков, — неожиданно для многих стартовал крайне бодро, победив в семи из 12 матчей (в том числе и монстров из «Голден Стэйт»), но впоследствии все же стал понемногу опускаться в «подвал» Западной конференции, сосредоточившись на главной задаче по планомерному возвращению коллектива в число претендентов на чемпионство посредством превращения юных игроков в звезд ассоциации.
В этих условиях Мозгову выпадает прекрасный шанс на улучшение личной статистики, несколько пострадавшей за период выступлений бок о бок с Леброном Джеймсом, и завоевание любви голливудской публики — практически каждый матч «озерников» посещает немалое число всем известных «лиц из телевизора».
К слову, в одной из последних встреч ТиМо удостоился показательных выкриков «MVP, MVP!» с трибун «Стейплс-Центра»,
что, памятуя о требовательности местных фанатов и их сумасшедшей любви к все тому же Коби, едва ли не монополисту подобных возгласов поклонников
Отечественным болельщикам в ближайшие годы не стоит рассчитывать на еще один «российский» Кубок Ларри О’Брайена от оставшегося единственным представителем страны в НБА Мозгова —.
другие или завершили карьеры, или вернулись на родину в поисках лучшей жизни. «Лейкерс», согласно прогнозам аналитиков, еще пару лет не светит даже «постсезон», не говоря о
Однако расстраивать этот факт не должен совершенно — в данный момент Мозгов, помогая с нуля выращивать потенциально многолетнего претендента, пожалуй, выполняет не менее ответственную миссию, чем роль «оруженосца» в
А это, вспоминая множественные скандалы с российским спортом, возможно, действительно самое важное.
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