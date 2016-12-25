Мозгов помогает строить «империю» в НБА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Что было?

В лучшую баскетбольную лигу на планете Мозгов перебрался еще в 2010 году, подписав трехлетний контракт с «Нью-Йорком» на общую сумму порядка $10 млн, благодаря чему стал седьмым в истории россиянином в НБА.

Честь страны на игровых паркетах Северной Америки в ходе первых лет выступлений в ассоциации Тимофей защищал вместе с Андреем Кириленко,

многолетним лидером защиты «Юты» (за «Джаз» форвард выступал с 2001-го), а ныне главой отечественного баскетбола. Уже спустя некоторое время численность российского «десанта» в лиге удвоилась — противопоставить себя лучшим игрокам планеты решились Алексей Швед и Сергей Карасев.

К тому моменту, к слову, Мозгов уже на протяжении почти двух сезонов выступал за «Наггетс»: в Денвер он переехал в результате масштабного обмена с участием одной из главных звезд лиги Кармело Энтони.

В Колорадо на первых порах «большому» приходилось нелегко — ТиМо, казалось, только-только успел во всеуслышание заявить о себе в вечно неспящем городе, как уже был вынужден собирать чемоданы, отправляясь в новый коллектив, переполненный, к тому же, представителями «краски».

Уже через несколько месяцев, впрочем, Тимофей — благодаря кропотливой работе на тренировках, а также альтруистской игре на команду — заслужил доверие и болельщиков, и тренерского штаба «самородков», став в итоге одним из важнейших «ролевиков» «Денвера» на долгие четыре года.

Наиболее же успешным с точки зрения достижений для Мозгова стал период, проведенный в «Кливленде»,

где за два сезона 30-летний россиянин дважды стал победителем плей-офф Восточной конференции и вместе с соотечественником Сашей Кауном (который, правда, по большей части пребывал на скамейке запасных) взял заветное кольцо чемпиона НБА: такое достижение покорилось представителю России впервые.

Добившись главной мечты практически любого профессионального баскетболиста, «бигмэн», уже к концу карьеры в «Кавальерс» потерявший место в стартовой пятерке, принял щедрое предложение из Лос-Анджелеса, поставив подпись под сверхзаманчивым соглашением с легендарными «Лейкерс».

Что сейчас?

Несмотря на всеобщее восхищение от перехода центрового в стан «озерников», одной из самых титулованных и известных команд в НБА, со стороны обывателей, считавших, что трансфер не помешает игроку и дальше бороться за высшие места в ассоциации, экспертам еще в день официального подтверждения сделки было понятно — в Калифорнию Мозгов уехал не за этим.

Одной из главных причин подписания контракта с фиолетово-золотыми для россиянина, пожалуй, стала финансовая составляющая вопроса:

на данный момент по условиям договора в среднем в год он получает по $16 млн, тогда как в Огайо зарабатывал аж в три раза меньше.

Кроме того, для Тимофея переезд в Лос-Анджелес являлся чем-то вроде нового вызова — в стане некогда главной команды города представитель сборной России выполняет роль наставника для молодых и перспективных баскетболистов, выбранных коллективом на недавних драфтах лиги.

Эту задачу, кстати, не стоит недооценивать: в НБА до боли часто возникают ситуации, когда по-настоящему талантливый новичок всего за несколько сезонов становится несомненным «бастом» (сильным разочарованием — «Газета.Ru») по причине неправильного отношению к нему со стороны руководства, а также партнеров, неспособных или нежелающих учить его в первую очередь «жизни».

С этим амплуа в «Лейкерс» Мозгов пока что справляется на «отлично». Впрочем, едва ли в этом у кого-то были сомнения и ранее —.

за годы в ассоциации россиянин показал себя непревзойденным профессиональном и просто позитивной, а также зрелой личностью, способной передать молодежи что-то большее, чем просто пару тонкостей самой игры.

Что дальше?

В сезоне-2016/17 «Лос-Анджелес», — за лето успевший проститься с легендой клуба Коби Брайантом, сменить тренера и расстаться с целым рядом тормозящих развитие игроков, — неожиданно для многих стартовал крайне бодро, победив в семи из 12 матчей (в том числе и монстров из «Голден Стэйт»), но впоследствии все же стал понемногу опускаться в «подвал» Западной конференции, сосредоточившись на главной задаче по планомерному возвращению коллектива в число претендентов на чемпионство посредством превращения юных игроков в звезд ассоциации.

В этих условиях Мозгову выпадает прекрасный шанс на улучшение личной статистики, несколько пострадавшей за период выступлений бок о бок с Леброном Джеймсом, и завоевание любви голливудской публики — практически каждый матч «озерников» посещает немалое число всем известных «лиц из телевизора».

К слову, в одной из последних встреч ТиМо удостоился показательных выкриков «MVP, MVP!» с трибун «Стейплс-Центра»,

что, памятуя о требовательности местных фанатов и их сумасшедшей любви к все тому же Коби, едва ли не монополисту подобных возгласов поклонников фиолетово-золотых последних десяти лет, выглядит событием «из ряда вон».

Отечественным болельщикам в ближайшие годы не стоит рассчитывать на еще один «российский» Кубок Ларри О’Брайена от оставшегося единственным представителем страны в НБА Мозгова —.

другие или завершили карьеры, или вернулись на родину в поисках лучшей жизни. «Лейкерс», согласно прогнозам аналитиков, еще пару лет не светит даже «постсезон», не говоря о чем-то большем.

Однако расстраивать этот факт не должен совершенно — в данный момент Мозгов, помогая с нуля выращивать потенциально многолетнего претендента, пожалуй, выполняет не менее ответственную миссию, чем роль «оруженосца» в команде-чемпионе, оставаясь тем же приятным, «своим» парнем, который каждым словом и поступком лишь все больше и больше влюбляет в себя, заставляет искренне улыбаться.

А это, вспоминая множественные скандалы с российским спортом, возможно, действительно самое важное.