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25 декабря 2016, 0:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Обследование не выявило у Лилларда серьёзную травму

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзер» Дэмьен Лиллард отделался растяжением связок голеностопа.

В середине заключительной четверти матча с «Сант-Антонио Спёрс» Дэмьен подвернул ногу, но рентген не выявил перелома.

«Защитник “Портленда” Дэмьен Лиллард прошёл рентген левой лодыжки, и результат был отрицательным. Несерьёзная травма — растяжение связок голеностопа», — написал в своём «твиттере» журналист ESPN Крис Хэйнс.

В матче со «Спёрс» Лиллард набрал 16 очков и совершил 10 передач, но, несмотря на это, его команда проиграла со счётом 90:110.
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