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24 декабря 2016, 18:29 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Детройт» выведет из обращения номер Ричарда Хэмилтона

Руководство «Детройта» известило Ричарда Хэмилтона о намерении вывести его 32-й номер из обращения.

Церемония должна пройти 26 февраля в перерыве матча регулярного чемпионата между «Пистонс» и «Бостоном». Хэмилтон выступал за «Детройт» с 2002 по 2011 год, став вместе с ней чемпионом НБА в сезоне-2003/04.

Напомним, что в прошлом году «Пистонс» вывели из обращения номера его партнеров по чемпионскому составу Чонси Биллапса и Бена Уоллеса.
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