«Детройт» выведет из обращения номер Ричарда Хэмилтона

Церемония должна пройти 26 февраля в перерыве матча регулярного чемпионата между «Пистонс» и «Бостоном». Хэмилтон выступал за «Детройт» с 2002 по 2011 год, став вместе с ней чемпионом НБА в сезоне-2003/04.

Напомним, что в прошлом году «Пистонс» вывели из обращения номера его партнеров по чемпионскому составу Чонси Биллапса и Бена Уоллеса.