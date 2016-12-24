«Детройт» выведет из обращения номер Ричарда Хэмилтона
Руководство «Детройта» известило Ричарда Хэмилтона о намерении вывести его 32-й номер из обращения.
Церемония должна пройти 26 февраля в перерыве матча регулярного чемпионата между «Пистонс» и «Бостоном». Хэмилтон выступал за «Детройт» с 2002 по 2011 год, став вместе с ней чемпионом НБА в сезоне-2003/04.
Напомним, что в прошлом году «Пистонс» вывели из обращения номера его партнеров по чемпионскому составу Чонси Биллапса и Бена Уоллеса.
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