Порзингис признан спортсменом года в Латвии

Порзингис был выбран «Никс» в первом раунде драфта 2015 года. В дебютном сезоне принял участие в 72 матчах, в которых в среднем набирал по 14,3 очка, а также совершал по 7,3 подбора и 1,3 передачи. В этом году Кристапс уже отыграл в 29 встречах, в которых в среднем записывал себе в актив по 19,9 очка, 7,5 подбора и 1,3 передачи.