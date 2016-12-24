Безумство техасского дерби, «Кливленд» и «Голден Стэйт» готовятся к битве

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Праздник к нам приходит — предрождественский обзор НБА.

СПЯЩИЕ ГИГАНТЫ.

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 100:102 (24:26, 21:26, 33:19, 22:31)

«Клипперс» — «Сан-Антонио» — 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28)

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 90:110 (27:27, 18:30, 27:30, 18:23).

«Я не смотрю матчи соперников. Исключение — “Хьюстон”. Харден невероятен». Грегг Попович не обманул — он действительно внимательно изучил игру «Рокитс» и подготовил команду к этой встрече. Поэтому ее начало осталось за «Шпорами».

«Сан-Антонио» здорово защищался на периметре, вынуждая хозяев сваливаться в «краску», идти под кольцо — а в этом они не настолько хороши. «Спэрс» вязали темп, не давая игре разогнаться, а Попович, как всегда, блестяще жонглировал тайм-аутами, не позволяя Хардену и компании поймать свой ритм. Как следствие, из 21 первых бросков «Хьюстона» из-за дуги лишь три достигли цели.

Впрочем, признаки перелома в игре появились где-то за четыре минуты до большого перерыва, когда хозяева все-таки реализовали три трехочковых подряд. А в третьей четверти «Рокитс» преобразились. У них наконец «полетело», а Харден стал все чаще получать свободное пространство, выходя из-под опеки Кавая Леонарда, дирижируя атаками команды.

«Сан-Антонио» дрогнул — и потери посыпались одна за одной. К концу третьей четверти, которую хозяева завершили рывком 15:2. Казалось, что все понятно. Преимущество «Ракет» в какой-то момент превысило 10 очков, «Шпоры» мазали даже с линии штрафных, а Попович никак не мог найти оптимальное сочетание игроков на площадке.

Оказалось, что для этого нужно было посадить Газоля и Олдриджа. Переход «Сан-Антонио» на маленькую пятерку позволил команде еще раз перевернуть все с ног на голову. Жинобили, Миллс и Грин поочередно бомбардировали кольцо хозяев из-за дуги, уничтожив их преимущество. В итоге «трешка» австралийца стала победной. А игроки «Хьюстона», уверенные в своей победе, получили столько ударов подряд, что просто не смогли от них оправиться.

Да, после этого «Шпоры» выдали один своих худших матчей в этом сезоне, по всем статьям уступив «Клипперс», который на один вечер вновь превратился в команду, впечатлявшую всех на старте сезона. Да, «Сан-Антонио» кошмарно обороняется против пик-н-роллов, что опять же ярче всех показала команда Дока Риверса — причем даже оставшись без Криса Пола на площадке. Да, уровень взаимодействий Олдриджа и Газоля настолько оставляет желать лучшего, что порой хочется, чтобы Попович заменил их на Ли и Дедмона (серьезно, в Лос-Анджелесе эта пара смотрелась намного лучше). Но скажите, много ли команд, сыграв подряд на выезде с «Хьюстоном», «Клипперс» и «Портлендом», одержит на этом отрезке даже две победы?

О их техасских соседях из «Рокитс» всегда будут говорить больше. Здесь есть Борода и эффектнейший бей-беги от Д’Антони. Но «Сан-Антонио» будет продолжать делать свое дело, полагаясь не на суперзвезд, а на командные усилия, как это и было в Хьюстоне. Это все еще один из трех лучших коллективов лиги, и, несмотря на туманные перспективы в плей-офф, с ними нужно будет считаться.

КОРОЛИ ПРОТИВ НАСЛЕДНИКОВ.

«Милуоки» — «Кливленд» — 108:114 ОТ (27:35, 26:22, 25:27, 22:16, 8:14)

«Кливленд» — «Милуоки» — 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25).

Ходят упорные слухи, что Леброн Джеймс был крайне недоволен тем, как часто в прессе в последнее время стали сравнивать с ним Янниса Адетокунбо. В конце концов, Король может быть только один, и если более молодые и дерзкие претенденты в какой-то момент отнимают у него корону, бывшего монарха ждет незавидная судьба. Но этот день пока не наступил.

Наверняка Яннис тоже хотел проявить себя на фоне лучшего игрока современности. Это можно было понять и потому, как часто он украдкой бросал взгляд на экраны. «Мы же на федеральном ТВ, я должен показать себя!» — читалось в этих глазах. Но подобная мотивация сыграла с греком дурную шутку. Лидер «Бакс» зажался и был не слишком похож на самого себя, а в итоге и вовсе закончил встречу досрочно из-за перебора фолов.

На первый план пришлось выходить другим. Джабари Паркер провел еще одну впечатляющую игру, набрав 30 очков. Новичок Малькольм Брогдон взорвал интернет, забив подряд сверху через Леброна и Ирвинга.

Да, в итоге команда Джейсона Кидда уступила. И проиграла на следующий день уже в Кливленде. И да, сначала у меня было желание просто раскритиковать «Милуоки», припечатав все это штемпелем «не готовы». Но потом я поймал себя на мысли: а много ли команд смогут затащить игру с действующим чемпионом в овертайм, несмотря на предельную концентрацию «Кавс» и самого Леброна?

Джеймс был твердо настроен указать молодым выскочкам их место, и это ему удалось. По сути, бросок Леброна оказался победным в первой встрече, а во втором матче он просто уничтожил оборонявшего против него Паркера, а заодно реализовал три из четырех своих попыток из-за дуги. День, когда у Короля отнимут корону еще не настал.

Но ведь у «Милуоки» и не было задачи ничего отнимать. Главным для «Бакс» было показать товар лицом. И с этой задачей они блестяще справились. Прямо скажем, что в лиге очень мало команд, которые могут одновременно похвастаться таким потенциалом и глубиной состава. Пока «Олени» просто бьются за плей-офф, но, кажется, это ровно тот случай, когда за команду пора начинать болеть уже сейчас, чтобы потом вас не назвали «глором».

КАМБЕК.

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 101:117 (34:33, 31:16, 19:39, 17:29)

«Голден Стэйт» — «Юта» — 104:74 (19:15, 36:18, 27:21, 22:20)

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31).

Так плохо, как в первой половине матча с «Нетс», «Воины» не играли со старта сезона. Но все изменилось после большого перерыва. Мы, конечно, никогда не узнаем, что Стив Керр сказал своим баскетболистам, но это сработало. Третью четверть «Голден Стэйт» начал с рывка 24:5, быстро лишив хозяев их 16-очкового преимущества.

Такая игра, когда для результата пришлось поработать, как и победы над «Ютой» и «Детройтом», лишь подтверждает, что «Голден Стэйт» обрел внутреннюю гармонию. Дрэймонд Грин, Стеф Карри и Клэй Томпсон потеснились, чтобы помочь Кевину Дюранту влиться в новую для себя команду. И даже несмотря на то, что «Воины» пока явно не набрали оптимальных кондиций, они уже обладают вторыми в лиге атакой и обороной.

Оклендский монстр был рожден в день перехода Дюранта, но ему потребовалось несколько месяцев, чтобы вырасти и заматереть. Впрочем, пока случаются эпизоды вроде этого, процесс еще не закончен.

Тем не менее, к первой после последнего финала и печально знаменитых 3−1 встрече с «Кливлендом» «Голден Стэйт» подходит в отличной форме. То же самое можно сказать и о «Кавс», даже несмотря на травму Джей. Ар. Смита. Так что есть все причины надеяться, что в это воскресенье мы получим отличный подарок на Рождество. Но, как бы эта игра не закончилась, не стоит забывать, что на дворе декабрь, а судьба титула решается в июне.

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

«Клипперс» — «Даллас» — 88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22).

Дирк Новицки наконец вышел на паркет и доказал, что его рано отправлять на пенсию. 17 очков, 7 из 12 с игры за 15 минут — совсем неплохо для 38-летнего ветерана. Правда, победить «Маверикс» смогли благодаря попаданию Харрисона Барнаса в концовке. Что по-своему тоже весьма символично.

ПОПАДАНИЕ.

Кайл Лоури на последних секундах принес «Торонто» победу над «Ютой». «Рэпторс», кстати, впервые в своей истории выиграли шесть выездных матчей подряд.

КОЛЬЦО.

Помните, как в Кливленде недавно встречали Мозгова? Теперь настала очередь Мэттью Деллаведовы. Хорошая отдушина для австралийца, которого в «Милуоки» все чаще критикуют, призывая Кидда больше доверять Брогдону.

МОЗГОВ.

«Шарлотт» — «Лейкерс» — 117:113 (35:41, 24:32, 35:23, 23:17)

«Майами» — «Лейкерс» — 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)

«Орландо» — «Лейкерс» — 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21).

Команду Люка Уолтона продолжает лихорадить. Очередные три поражения отдалили «озерных» от зоны плей-офф. Вместе с партнерами свои американские горки переживает и российский центровой. После совершенно кошмарного матча с «Шарлотт» (ноль очков и шесть подборов) Мозгов выдал одну из лучших игр сезона в своем исполнении против «Майами» (14 очков и те же шесть подборов — и это против Уайтсайда). А потом тут же растерялся, оказавшись в тисках серьезных парней из «Орландо» (один из семи с игры).

Если пытаться подытожить, то Мозгов просто играет, как и вся команда. Не настолько высокого уровня Тимофей как игрок, чтобы в одиночку вытаскивать встречи. А «Лейкерс» в последнее время выглядит ужасно. И, кажется, Уолтон уже сам не очень понимает, что именно сломалось в ладно выглядевшем поначалу механизме. И серия может продолжиться — под Рождество «Лейкерс» ждет дерби с «Клипперс». Даже жаль, что этого не случилось раньше, пока «озерные» еще были на ходу.

ЦЕРЕМОНИЯ.

Видимо, декабрь у американцев — любимое время для всяческих церемоний. Только недавно «Сан-Антонио» чествовал Тима Данкана, а теперь в «Майами» решили вывести из обращения номер Шакила О’Нила. Тем более что «Хит» играли с «Лейкерс» — не чужой для легендарного центрового командой.