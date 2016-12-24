Безумство техасского дерби, «Кливленд» и «Голден Стэйт» готовятся к битве
Рождественский обзор НБА.
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Праздник к нам приходит — предрождественский обзор НБА.
СПЯЩИЕ ГИГАНТЫ.
«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 100:102 (24:26, 21:26, 33:19, 22:31)
«Клипперс» — «Сан-Антонио» — 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28)
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 90:110 (27:27, 18:30, 27:30, 18:23).
«Я не смотрю матчи соперников. Исключение — “Хьюстон”. Харден невероятен». Грегг Попович не обманул — он действительно внимательно изучил игру «Рокитс» и подготовил команду к этой встрече. Поэтому ее начало осталось за «Шпорами».
«Сан-Антонио» здорово защищался на периметре, вынуждая хозяев сваливаться в «краску», идти под кольцо — а в этом они не настолько хороши. «Спэрс» вязали темп, не давая игре разогнаться, а Попович, как всегда, блестяще жонглировал
Впрочем, признаки перелома в игре появились
«Сан-Антонио» дрогнул — и потери посыпались одна за одной. К концу третьей четверти, которую хозяева завершили рывком 15:2. Казалось, что все понятно. Преимущество «Ракет» в
Оказалось, что для этого нужно было посадить Газоля и Олдриджа. Переход «Сан-Антонио» на маленькую пятерку позволил команде еще раз перевернуть все с ног на голову. Жинобили, Миллс и Грин поочередно бомбардировали кольцо хозяев
Да, после этого «Шпоры» выдали один своих худших матчей в этом сезоне, по всем статьям уступив «Клипперс», который на один вечер вновь превратился в команду, впечатлявшую всех на старте сезона. Да, «Сан-Антонио» кошмарно обороняется против
О их техасских соседях из «Рокитс» всегда будут говорить больше. Здесь есть Борода и эффектнейший
КОРОЛИ ПРОТИВ НАСЛЕДНИКОВ.
«Милуоки» — «Кливленд» — 108:114 ОТ (27:35, 26:22, 25:27, 22:16, 8:14)
«Кливленд» — «Милуоки» — 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25).
Ходят упорные слухи, что Леброн Джеймс был крайне недоволен тем, как часто в прессе в последнее время стали сравнивать с ним Янниса Адетокунбо. В конце концов, Король может быть только один, и если более молодые и дерзкие претенденты в
Наверняка Яннис тоже хотел проявить себя на фоне лучшего игрока современности. Это можно было понять и потому, как часто он украдкой бросал взгляд на экраны. «Мы же на федеральном ТВ, я должен показать себя!» — читалось в этих глазах. Но подобная мотивация сыграла с греком дурную шутку. Лидер «Бакс» зажался и был не слишком похож на самого себя, а в итоге и вовсе закончил встречу досрочно
На первый план пришлось выходить другим. Джабари Паркер провел еще одну впечатляющую игру, набрав 30 очков. Новичок Малькольм Брогдон взорвал интернет, забив подряд сверху через Леброна и Ирвинга.
Да, в итоге команда Джейсона Кидда уступила. И проиграла на следующий день уже в Кливленде. И да, сначала у меня было желание просто раскритиковать «Милуоки», припечатав все это штемпелем «не готовы». Но потом я поймал себя на мысли: а много ли команд смогут затащить игру с действующим чемпионом в овертайм, несмотря на предельную концентрацию «Кавс» и самого Леброна?
Джеймс был твердо настроен указать молодым выскочкам их место, и это ему удалось. По сути, бросок Леброна оказался победным в первой встрече, а во втором матче он просто уничтожил оборонявшего против него Паркера, а заодно реализовал три из четырех своих попыток
Но ведь у «Милуоки» и не было задачи ничего отнимать. Главным для «Бакс» было показать товар лицом. И с этой задачей они блестяще справились. Прямо скажем, что в лиге очень мало команд, которые могут одновременно похвастаться таким потенциалом и глубиной состава. Пока «Олени» просто бьются за
КАМБЕК.
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 101:117 (34:33, 31:16, 19:39, 17:29)
«Голден Стэйт» — «Юта» — 104:74 (19:15, 36:18, 27:21, 22:20)
«Детройт» — «Голден Стэйт» — 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31).
Так плохо, как в первой половине матча с «Нетс», «Воины» не играли со старта сезона. Но все изменилось после большого перерыва. Мы, конечно, никогда не узнаем, что Стив Керр сказал своим баскетболистам, но это сработало. Третью четверть «Голден Стэйт» начал с рывка 24:5, быстро лишив хозяев их 16-очкового преимущества.
Такая игра, когда для результата пришлось поработать, как и победы над «Ютой» и «Детройтом», лишь подтверждает, что «Голден Стэйт» обрел внутреннюю гармонию. Дрэймонд Грин, Стеф Карри и Клэй Томпсон потеснились, чтобы помочь Кевину Дюранту влиться в новую для себя команду. И даже несмотря на то, что «Воины» пока явно не набрали оптимальных кондиций, они уже обладают вторыми в лиге атакой и обороной.
Оклендский монстр был рожден в день перехода Дюранта, но ему потребовалось несколько месяцев, чтобы вырасти и заматереть. Впрочем, пока случаются эпизоды вроде этого, процесс еще не закончен.
Тем не менее, к первой после последнего финала и печально знаменитых 3−1 встрече с «Кливлендом» «Голден Стэйт» подходит в отличной форме. То же самое можно сказать и о «Кавс», даже несмотря на травму Джей. Ар. Смита. Так что есть все причины надеяться, что в это воскресенье мы получим отличный подарок на Рождество. Но, как бы эта игра не закончилась, не стоит забывать, что на дворе декабрь, а судьба титула решается в июне.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
«Клипперс» — «Даллас» — 88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22).
Дирк Новицки наконец вышел на паркет и доказал, что его рано отправлять на пенсию. 17 очков, 7 из 12 с игры за 15 минут — совсем неплохо для 38-летнего ветерана. Правда, победить «Маверикс» смогли благодаря попаданию Харрисона Барнаса в концовке. Что
ПОПАДАНИЕ.
Кайл Лоури на последних секундах принес «Торонто» победу над «Ютой». «Рэпторс», кстати, впервые в своей истории выиграли шесть выездных матчей подряд.
КОЛЬЦО.
Помните, как в Кливленде недавно встречали Мозгова? Теперь настала очередь Мэттью Деллаведовы. Хорошая отдушина для австралийца, которого в «Милуоки» все чаще критикуют, призывая Кидда больше доверять Брогдону.
МОЗГОВ.
«Шарлотт» — «Лейкерс» — 117:113 (35:41, 24:32, 35:23, 23:17)
«Майами» — «Лейкерс» — 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)
«Орландо» — «Лейкерс» — 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21).
Команду Люка Уолтона продолжает лихорадить. Очередные три поражения отдалили «озерных» от зоны
Если пытаться подытожить, то Мозгов просто играет, как и вся команда. Не настолько высокого уровня Тимофей как игрок, чтобы в одиночку вытаскивать встречи. А «Лейкерс» в последнее время выглядит ужасно. И, кажется, Уолтон уже сам не очень понимает, что именно сломалось в ладно выглядевшем поначалу механизме. И серия может продолжиться — под Рождество «Лейкерс» ждет дерби с «Клипперс». Даже жаль, что этого не случилось раньше, пока «озерные» еще были на ходу.
ЦЕРЕМОНИЯ.
Видимо, декабрь у американцев — любимое время для всяческих церемоний. Только недавно «Сан-Антонио» чествовал Тима Данкана, а теперь в «Майами» решили вывести из обращения номер Шакила О’Нила. Тем более что «Хит» играли с «Лейкерс» — не чужой для легендарного центрового командой.
Мама, выезжающая на паркет в
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