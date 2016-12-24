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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28245031/
24 декабря 2016, 15:46 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лиллард подвернул ногу в матче с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард получил повреждение в матче с «Сан-Антонио Спёрс».

В середине заключительной четверти защитник подвернул ногу.

«Знаю, что сильно подвернул её. Вернулся на площадку, чтобы проверить ощущения, и мне было больно. Я вышел на несколько владений и даже не было никакого смысла находиться на площадке», — рассказал Лиллард ESPN.

Лиллард набрал в этом матче 16 очков и совершил 10 результативных передач, а его команда проиграла — 90:110.
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