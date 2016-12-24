Лиллард подвернул ногу в матче с «Сан-Антонио»

В середине заключительной четверти защитник подвернул ногу.



«Знаю, что сильно подвернул её. Вернулся на площадку, чтобы проверить ощущения, и мне было больно. Я вышел на несколько владений и даже не было никакого смысла находиться на площадке», — рассказал Лиллард ESPN.



Лиллард набрал в этом матче 16 очков и совершил 10 результативных передач, а его команда проиграла — 90:110.