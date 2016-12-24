«Детройт» выведет из обращения игровой номер Ричарда Хэмилтона

Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.



Церемония поднятия 32-го номера Хэмилтона под своды домашней арены «Пистонс» состоится в перерыве матча регулярного чемпионата против «Бостон Селтикс», который будет сыгран 27 февраля.



Ричард, ставший чемпионом НБА в 2004 году, провёл в сильнейшей баскетбольной лиге мира 14 сезонов. В 2015 году защитник объявил о завершении карьеры.