«Детройт» выведет из обращения игровой номер Ричарда Хэмилтона
«Детройт Пистонс» планирует вывести из обращения игровой номер бывшего защитника команды Ричарда Хэмилтона.
Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.
Церемония поднятия 32-го номера Хэмилтона под своды домашней арены «Пистонс» состоится в перерыве матча регулярного чемпионата против «Бостон Селтикс», который будет сыгран 27 февраля.
Ричард, ставший чемпионом НБА в 2004 году, провёл в сильнейшей баскетбольной лиге мира 14 сезонов. В 2015 году защитник объявил о завершении карьеры.
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