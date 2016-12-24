«Торонто» установил рекорд клуба по гостевым победам подряд

Стоит отметить, что после 13 гостевых матчей в активе канадского клуба числится 10 побед. На данный момент только лидеры Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» (15−2) и «Сан-Антонио Спёрс» (16−2) могут похвастать лучшим показателем побед на выезде.



В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» продолжает занимать второе место, уступая лишь действующему чемпиону НБА «Кливленд Кавальерс».