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24 декабря 2016, 13:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Торонто» установил рекорд клуба по гостевым победам подряд

«Торонто Рэпторс» обновил рекорд клуба по выездным победам кряду, одолев «Юту Джаз» со счётом 104:98.

Стоит отметить, что после 13 гостевых матчей в активе канадского клуба числится 10 побед. На данный момент только лидеры Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» (15−2) и «Сан-Антонио Спёрс» (16−2) могут похвастать лучшим показателем побед на выезде.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» продолжает занимать второе место, уступая лишь действующему чемпиону НБА «Кливленд Кавальерс».
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