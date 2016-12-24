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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28243425/
24 декабря 2016, 11:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лю: Противостояние «Кливленда» и «Голден Стэйт» может войти в историю

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю сравнил конкуренцию с «Голден Стэйт Уорриорз» и классическое противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».

«Кливленд» и «Голден Стэйт» ещё не выиграли много титулов. Но если нам удастся сохранить своих игроков и продолжить побеждать, то наше противостояние может войти в историю как одно из самых захватывающих. Сейчас у нас отличные команды, которые продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице. Мне повезло, что я являюсь тренером одного из этих коллективов, — сказал Лю на пресс-конференции после матча с «Бруклин Нетс».
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