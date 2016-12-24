Лю: Противостояние «Кливленда» и «Голден Стэйт» может войти в историю

«Кливленд» и «Голден Стэйт» ещё не выиграли много титулов. Но если нам удастся сохранить своих игроков и продолжить побеждать, то наше противостояние может войти в историю как одно из самых захватывающих. Сейчас у нас отличные команды, которые продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице. Мне повезло, что я являюсь тренером одного из этих коллективов, — сказал Лю на пресс-конференции после матча с «Бруклин Нетс».