Лю: Противостояние «Кливленда» и «Голден Стэйт» может войти в историю
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю сравнил конкуренцию с «Голден Стэйт Уорриорз» и классическое противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».
«Кливленд» и «Голден Стэйт» ещё не выиграли много титулов. Но если нам удастся сохранить своих игроков и продолжить побеждать, то наше противостояние может войти в историю как одно из самых захватывающих. Сейчас у нас отличные команды, которые продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице. Мне повезло, что я являюсь тренером одного из этих коллективов, — сказал Лю на
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