«Клипперс» проиграл «Далласу», Харрисон Барнс набрал 24 очка

Ключевой стала заключительная четверть, в которой калифорнийцы сумели набрать лишь 16 очков. Победа досталась «Далласу» благодаря точному броску форварда Харрисона Барнса за несколько секунд до финальной сирены. В итоге Барнс набрал 24 очка. Самым результативным игроком поединка стал защитник «Клипперс» Джамал Кроуфорд, набравший 26 очков.