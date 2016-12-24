«Клипперс» проиграл «Далласу», Харрисон Барнс набрал 24 очка
«Даллас Маверикс» в гостевом матче регулярного чемпионата переиграл «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончился с преимуществом подопечных Рика Карлайла в два очка — 90:88.
Ключевой стала заключительная четверть, в которой калифорнийцы сумели набрать лишь 16 очков. Победа досталась «Далласу» благодаря точному броску форварда Харрисона Барнса за несколько секунд до финальной сирены. В итоге Барнс набрал 24 очка. Самым результативным игроком поединка стал защитник «Клипперс» Джамал Кроуфорд, набравший 26 очков.
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