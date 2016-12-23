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23 декабря 2016, 11:23 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболисты «Клипперс» прервали 5-матчевую победную серию «Сан-Антонио»

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» победили «Сан-Антонио Спёрс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28) в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, набравший 19 очков. «Спёрс» наибольшее количество очков принес Кавай Ленард — 27.

В следующем матче в пятницу «Клипперс» примут «Даллас», а «Сан-Антонио», прервавший серию из пяти побед, в этот же день в гостях встретится с «Портлендом».
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