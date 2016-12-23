Баскетболисты «Клипперс» прервали 5-матчевую победную серию «Сан-Антонио»
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» победили «Сан-Антонио Спёрс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в четверг в
В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, набравший 19 очков. «Спёрс» наибольшее количество очков принес Кавай Ленард — 27.
В следующем матче в пятницу «Клипперс» примут «Даллас», а «Сан-Антонио», прервавший серию из пяти побед, в этот же день в гостях встретится с «Портлендом».
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