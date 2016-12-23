Баскетболисты «Клипперс» прервали 5-матчевую победную серию «Сан-Антонио»

Встреча, состоявшаяся в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28) в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, набравший 19 очков. «Спёрс» наибольшее количество очков принес Кавай Ленард — 27.

В следующем матче в пятницу «Клипперс» примут «Даллас», а «Сан-Антонио», прервавший серию из пяти побед, в этот же день в гостях встретится с «Портлендом».