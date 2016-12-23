Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28230498/
23 декабря 2016, 10:07 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

14 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Майами»

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Майами Хит» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

14 очков Мозгова не спасли Лейкерс от поражения в матче с Майами - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в четверг в Майами, завершилась победой хозяев паркета со счетом 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27).

В составе победителей по дабл-даблу оформили Джастис Уинслоу и Хассан Уайтсайд (оба — по 23 очка и 13 подборов). Гостям наибольшее количество баллов принес Лу Уильямс — 27. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, провел на площадке почти 30 минут, набрал 14 очков, сделал 6 подборов и один блок-шот.

Результаты других матчей дня:

«Индиана» — «Бостон» — 102:109,

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 101:117,

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо» — 106:95.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Майами» вывел из обращения номер Шакила О’Нила

«Майами» вывел из обращения номер Шакила О’Нила

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» вывел из обращения номер 32, под которым играл бывший центровой команды Шакил О’Нил. Об этом сообщает агентство AP.
Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой