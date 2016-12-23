14 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Майами»
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Майами Хит» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, состоявшаяся в четверг в Майами, завершилась победой хозяев паркета со счетом 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27).
В составе победителей по
Результаты других матчей дня:
«Индиана» — «Бостон» — 102:109,
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 101:117,
«Нью-Йорк Никс» — «Орландо» — 106:95.
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