14 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Майами»

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Майами, завершилась победой хозяев паркета со счетом 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27).

В составе победителей по дабл-даблу оформили Джастис Уинслоу и Хассан Уайтсайд (оба — по 23 очка и 13 подборов). Гостям наибольшее количество баллов принес Лу Уильямс — 27. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, провел на площадке почти 30 минут, набрал 14 очков, сделал 6 подборов и один блок-шот.

Результаты других матчей дня:

«Индиана» — «Бостон» — 102:109,

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 101:117,

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо» — 106:95.