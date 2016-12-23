«Майами» вывел из обращения номер Шакила О’Нила

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Торжественная церемония прошла в перерыве домашнего матча «Майами» с «Лейкерс» (115:107).

О’Нил известен, в первую очередь, именно выступлениями за эти два клуба. За «Лейкерс» американский центровой играл с 1996 по 2004 год, завоевав с клубом три чемпионских титула. В 2004 году он перешел в «Майами», провел за команду три с половиной сезона и помог ей выиграть первый чемпионский титул в 2006 году. Ранее «Лейкерс» вывели из обращения номер 34, под которым центровой выступал за клуб из Лос-Анджелеса.

Всего О’Нил отыграл в НБА 19 сезонов. За это время он один раз признавался самым ценным игроком лиги, три раза — самым ценным игроком финала, на протяжении 15 лет был неизменным участником Матча всех звезд. В составе сборной США стал чемпионом мира (1994) и олимпийским чемпионом (1996).

В 2016 году был введен в Зал баскетбольной славы.