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22 декабря 2016, 11:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони: Болельщики должны выбирать стартовые составы Матча звёзд

Лидер «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони прокомментировал решение НБА задействовать игроков и представителей СМИ в выборе стартовых составов Матча звёзд.

«Я считаю, что болельщики должны выбирать стартовые составы. Именно этого они ждут. Не думаю, что игроки должны участвовать в голосовании. Баскетбол — это игра для болельщиков.

Буду ли я голосовать сам за себя? Не вижу причин не делать этого. На президентских выборах кандидаты голосуют за себя. Почему мы не можем поступить так же?» — приводит слова Энтони The New-York Post.
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