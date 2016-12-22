Кармело Энтони: Болельщики должны выбирать стартовые составы Матча звёзд

«Я считаю, что болельщики должны выбирать стартовые составы. Именно этого они ждут. Не думаю, что игроки должны участвовать в голосовании. Баскетбол — это игра для болельщиков.



Буду ли я голосовать сам за себя? Не вижу причин не делать этого. На президентских выборах кандидаты голосуют за себя. Почему мы не можем поступить так же?» — приводит слова Энтони The New-York Post.