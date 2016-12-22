«Даллас» с разницей в одно очко обыграл «Портленд»

Встреча, прошедшая в среду в Портленде, завершилась победой гостей со счетом 96:95 (30:20, 32:18, 19:33, 15:24). Самым результативным игроком в составе победителей стал Харрисон Барнс — 28 очков и 7 подборов. У «Потрленда» 29 баллов в активе Дэмиана Лилларда.

Результаты параллельных матчей дня:

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:125;.

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 93:94.