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22 декабря 2016, 9:20 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Даллас» с разницей в одно очко обыграл «Портленд»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Даллас Мэверикс» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в среду в Портленде, завершилась победой гостей со счетом 96:95 (30:20, 32:18, 19:33, 15:24). Самым результативным игроком в составе победителей стал Харрисон Барнс — 28 очков и 7 подборов. У «Потрленда» 29 баллов в активе Дэмиана Лилларда.

Результаты параллельных матчей дня:

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:125;.

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 93:94.
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