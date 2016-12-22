«Вашингтон» в гостях обыграл «Чикаго»
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Вашингтон Уизардз» обыграли «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 107:97 (22:33, 33:23, 22:21, 30:20). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 23 очка и сделавший 9 передач.
Результаты других матчей дня:
«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гризлис» — 86:98;.
«Атланта Хокс» — «Миннесота Тимебрвулвс» — 84:92;.
«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 113:102,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:121.
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