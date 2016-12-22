«Вашингтон» в гостях обыграл «Чикаго»

Встреча, прошедшая в среду в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 107:97 (22:33, 33:23, 22:21, 30:20). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 23 очка и сделавший 9 передач. Дабл-даблом отметился Марчин Гортат (14 очков и 11 подборов). В составе «Буллз» по дабл-даблу у Джимми Батлера (20 очков + 11 подборов) и Таджа Гибсона (17 очков + 11 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гризлис» — 86:98;.

«Атланта Хокс» — «Миннесота Тимебрвулвс» — 84:92;.

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 113:102,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:121.