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22 декабря 2016, 9:14 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Вашингтон» в гостях обыграл «Чикаго»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Вашингтон Уизардз» обыграли «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в среду в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 107:97 (22:33, 33:23, 22:21, 30:20). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 23 очка и сделавший 9 передач. Дабл-даблом отметился Марчин Гортат (14 очков и 11 подборов). В составе «Буллз» по дабл-даблу у Джимми Батлера (20 очков + 11 подборов) и Таджа Гибсона (17 очков + 11 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гризлис» — 86:98;.

«Атланта Хокс» — «Миннесота Тимебрвулвс» — 84:92;.

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 113:102,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:121.
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