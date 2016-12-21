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21 декабря 2016, 17:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Восстановление Блэйка Гриффина займёт от 4 до 6 недель

Восстановление мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина после операции займёт от четырёх до шести недель, сообщает официальный сайт клуба.

20 декабря Гриффин перенёс операцию по удалению осколков из колена.

В нынешнем сезоне Гриффин провёл 26 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 8,9 подбора и 4,6 передачи за игру. В прошлом регулярном первенстве Гриффин смог отыграть лишь 35 матчей, полностью пропустив из-за травмы и дисквалификации трёхмесячный отрезок с 26 декабря по 27 марта.
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