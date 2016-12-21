Восстановление Блэйка Гриффина займёт от 4 до 6 недель
Восстановление мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина после операции займёт от четырёх до шести недель, сообщает официальный сайт клуба.
20 декабря Гриффин перенёс операцию по удалению осколков из колена.
В нынешнем сезоне Гриффин провёл 26 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 8,9 подбора и 4,6 передачи за игру. В прошлом регулярном первенстве Гриффин смог отыграть лишь 35 матчей, полностью пропустив
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