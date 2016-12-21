Восстановление Блэйка Гриффина займёт от 4 до 6 недель

20 декабря Гриффин перенёс операцию по удалению осколков из колена.



В нынешнем сезоне Гриффин провёл 26 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 8,9 подбора и 4,6 передачи за игру. В прошлом регулярном первенстве Гриффин смог отыграть лишь 35 матчей, полностью пропустив из-за травмы и дисквалификации трёхмесячный отрезок с 26 декабря по 27 марта.