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Баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич может пропустить остаток сезона из-за травмы
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич рискует пропустить
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич рискует пропустить
Воронцевич повредил плечо в столкновении с соперником в первой четверти полуфинала Евролиги с мадридским «Реалом» (83:92). Отмечается, что 30-летний форвард точно не сыграет в матче за третье место Евролиги 20 мая против литовского «Жальгириса».
«Шансы Воронцевича на участие в одном из оставшихся матчей сезона будут оцениваться после медицинских тестов в Москве», — говорится в сообщении клуба.