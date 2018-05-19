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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич может пропустить остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич рискует пропустить плей-офф Единой лиги ВТБ из-за травмы, сообщается на официальной странице баскетбольной команды в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Воронцевич повредил плечо в столкновении с соперником в первой четверти полуфинала Евролиги с мадридским «Реалом» (83:92). Отмечается, что 30-летний форвард точно не сыграет в матче за третье место Евролиги 20 мая против литовского «Жальгириса».

«Шансы Воронцевича на участие в одном из оставшихся матчей сезона будут оцениваться после медицинских тестов в Москве», — говорится в сообщении клуба.

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