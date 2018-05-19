«Мы заслуживали место в финале». Игроки ЦСКА — о поражении в Евролиге

Источник: Советский спорт

«МЫ СЛИШКОМ ЧАСТО ТОРОПИЛИСЬ»

Раздевалка ЦСКА после поражения от «Реала» — обитель печали и уныния. Тишина — звенит. Игроки — молчат. Нандо Де Коло с отсутствующим взглядом разматывает тейп на ноге, стараясь сдержать слезы. Кайл Хайнс устало смотрит в одну точку на полу, не в силах поднять голову. Андрей Воронцевич, лежа спиной на массажном столе с большим брикетом льда на травмированном плече, безмолвно глядит в потолок. Цель была так близка — вот лишь догнать не получилось…

— Тяжело сейчас говорить, что именно пошло не так в этом матче, — качает головой Никита Курбанов. — Наверное, ключевой стала игра в защите. Пропустить 90 очков — для «Финала четырех» слишком много. Когда «Реал» повел в счете, мы стали часто торопиться, пытаясь спешно отыграть отставание. В итоге совершали необдуманные действия, которые приводили к ошибкам, и становилось только хуже.

— Вам приходилось защищаться на нескольких позициях. Тяжело было перестраиваться под разных соперников?

— Причем тут — тяжело, не тяжело… Раз надо — значит надо. Необходимо было догонять соперников, играть активнее, агрессивнее. Поэтому и действовал на разных позициях. Хотя это касается не только меня — а всех в нашей команде. Мы выходили по росту примерно ровным составом, старались за счет частых смен атаковать быстрее и лучше. Моментами получалось, но недостаточно стабильно и часто.

— Во второй четверти «Реал» забил подряд пять трех. Это и был ключевой момент матча?

— Не думаю, нет. На большой перерыв мы уходили при «минус один». Так что борьба была ровной. Но в третьей четверти и в первой половине четвертой соперники сами вели игру, выдали рывок 13:0 — наверное, это и был тот момент, которые не позволил нам подобраться достаточно близко.

— Когда поняли — все, победы не будет?

— Боролись до последнего. Но на заключительной минуте, после нескольких промахов из-под кольца и удачных атак «Реала», пришло понимание — скорее всего, достать не получится. Жаль, что так вышло…

«НАМ НАДО СОХРАНИТЬ ЛИЦО»

— Когда повели 10 очков после первой четверти, никакого чувства расслабленности не было. Ведь все понимали — весь матч впереди, а «Реал» точно не будет сдаваться, — признается Семен Антонов. — Так и вышло, что буквально за пару минут они вернулись в игру. А мы где-то затормозили. Да, мазали свои броски, но это были хорошие броски — подготовленные, после грамотно разыгранных комбинаций. Сложно сказать, почему так вышло. Не то, чтобы был не наш день… Просто это спорт — бывает всякое. Думаю, мы не меньше, чем «Реал», заслужили место в финале. Ведь ЦСКА показывал хороший баскетбол на протяжении всего сезона.

— Мадридцы забили пять трешек подряд в начале второй четверти. Это у них все залетало или вы сами позволили попасть такие броски?

— Скорее, первое. Кэролл попал две очень сложные трешки, хотя там и Никита здорово в защите сыграл, и Кори Хиггинс грамотно оборонялся. Потом Юль в быстром отрыве после нашего промаха забил издали. В любом случае, не было такого, чтобы мы давали попадать открытые броски. Старались все максимально затруднить… Сложно сказать, как так вышло. Пока все — как в тумане.

— Как теперь настроиться на встречу с «Жальгирисом» за 3-е место?

— Вообще об этом не думали. Понятно, что мы летели сюда с совсем другой задачей — бороться за титул, а не за бронзу. Ради этого мы работали весь сезон. Но теперь надо прийти в себя — и начать подготовку к последней встрече в Евролиге. Понятно, что «Жальгирис» будет мотивирован — они давно не попадали в «Финал четырех». Но и нам надо, ради наших болельщиков, во что бы то ни стало показать хороший баскетбол и сохранить лицо.

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«НЕ ДУМАЛ, ЧТО ИГРАЮ ПРОТИВ БЫВШЕЙ КОМАНДЫ»

— Мы хорошо провели первую четверть, — признается Серхио Родригес. — И в атаке, и в нападении действовали здорово, попали много хороших бросков, сами не дали развернуться «Реалу». Но они быстро вернулись в начале второго отрезка. Это нормально — мы понимали, что нас ждет тяжелая борьба. Но от этого совсем не легче. Весь сезон команда работала, что приехать сюда и получить шанс доказать — мы сильнейший клуб в Евролиге. А в итоге этот шанс теперь упущен.

— Катастрофа?

— Просто когда играешь в ЦСКА, у тебя одна задача — выиграть титул. Любой другой результат — неудача. Конечно, смириться с поражением тяжело.

— Сегодня «Реал» был слишком хорош или вы провели плохой матч?

— Безусловно, это была не лучшая игра в сезоне. Но соперникам надо отдать должное — они боролись на протяжении всех 40 минут и лучше использовали те возможности, которые у них появлялись. Долго рассуждать об этом нет смысла. Случилось то, что случилось. Это надо принять, сделать выводы, работать дальше.

— Вам лично было психологически сложно настроиться на такую важную игру против бывшей команды?

— Вовсе нет. Мы стали готовиться к встрече с «Реалом» сразу после победы в серии над «Химками». И я думал не о том, что буду играть против бывшего клуба, а о том, как помочь добиться успеха нынешнему. Это моя работа. Жаль, что сегодня не получилось сделать ее хорошо.

— Был ключевой момент в этом матче?

— Возможно, в начале второй четверти. У «Реала» полетели дальние броски, мы дали им почувствовать уверенность в себе, и вернуть ситуацию обратно было уже очень сложно.

— Будете желать «Реалу» успеха в финале? Все-таки, не чужая для вас команда.

— Сейчас для меня это не имеет значения. Но «Реал» проделал большую работу и находится на верном пути. Если победит — это ни для кого сюрпризом устанет.