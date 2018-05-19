Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Верона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
США
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Хетафе
Все события
Большой хоккей в Дании Слабым здесь не место
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Выводить российский биатлон из кризиса доверили Драчеву
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
00:56 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому «Реалу» со счетом 83:92 в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги, который проходит в Белграде.

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его активе 20 очков. У «Реала» больше всех очков набрали Лука Дончич и Серхио Льюль — по 16.

ЦСКА в седьмой раз подряд принимает участие в «Финале четырех» Евролиги. С 2003 года московская команда лишь один раз не вошла в четверку лучших по итогам турнира — в 2011 году ЦСКА не смог выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Армейцы, которые в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат, являются семикратными победителями Евролиги, больше титулов только у «Реала» (9).

В прошлом году ЦСКА и «Реал» встретились в матче за третье место Евролиги, тогда армейцы оказались сильнее — 80:64.

В матче за третье место ЦСКА сыграет с литовским «Жальгирисом», который ранее в другом полуфинале уступил действующему чемпиону — турецкому «Фенербахче» — 67:76. Финал и матч за третье место пройдут 20 мая.

 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Воробьев должен остаться в сборной
Выводить российский биатлон из кризиса доверили Драчеву
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Fanatik: Мануэль Фернандеш хочет уйти из «Локомотива»
Тренер сборной Швеции: Позор, что на ЧМ-2018 столько симулянтов
Определилась соперница Шараповой по полуфиналу турнира в Риме
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь