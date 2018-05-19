Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его активе 20 очков. У «Реала» больше всех очков набрали Лука Дончич и Серхио Льюль — по 16.

ЦСКА в седьмой раз подряд принимает участие в «Финале четырех» Евролиги. С 2003 года московская команда лишь один раз не вошла в четверку лучших по итогам турнира — в 2011 году ЦСКА не смог выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Армейцы, которые в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат, являются семикратными победителями Евролиги, больше титулов только у «Реала» (9).