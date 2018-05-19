Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги
БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому «Реалу» со счетом 83:92 в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги, который проходит в Белграде.
БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому «Реалу» со счетом 83:92 в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги, который проходит в Белграде.
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его активе 20 очков. У «Реала» больше всех очков набрали Лука Дончич и Серхио Льюль — по 16.
ЦСКА в седьмой раз подряд принимает участие в «Финале четырех» Евролиги. С 2003 года московская команда лишь один раз не вошла в четверку лучших по итогам турнира — в 2011 году ЦСКА не смог выйти в
В прошлом году ЦСКА и «Реал» встретились в матче за третье место Евролиги, тогда армейцы оказались сильнее — 80:64.
В матче за третье место ЦСКА сыграет с литовским «Жальгирисом», который ранее в другом полуфинале уступил действующему чемпиону — турецкому «Фенербахче» — 67:76. Финал и матч за третье место пройдут 20 мая.