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«Фенербахче» победил «Жальгирис» и стал первым финалистом Евролиги
В Белграде завершился первый матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встретились победитель минувшего сезона «Фенербахче» и «Жальгирис».
В Белграде завершился первый матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встретились победитель минувшего сезона «Фенербахче» и «Жальгирис».
Уже в первой четверти команда из Стамбула совершила рывок и повела с разницей в 6 очков — 19:13. На протяжении всего дальнейшего матча каунассцы пытались наверстать упущенное, но практически всегда «Фенербахче» вовремя реагировал на локальные успехи «Жальгириса» и возвращал заработанное преимущество.
В конечном итоге турецкой команде удалось оформить победу — 76:67. Самым результативным в составе победителей стал Али Мухаммед, набравший 19 очков. У «Жальгириса» 16 очков набрал Кевин Пангос,