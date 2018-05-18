Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Фотограф превращает животы рожениц в произведения искусства
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Текущие события
Хоккей. НХЛ
19.05
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швеция
США
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Все события
Большой хоккей в Дании Слабым здесь не место
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
22Ливень! Сборная России начала подготовку к ЧМ
12Удивительные приключения утенка Дакли
21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» победил «Жальгирис» и стал первым финалистом Евролиги

В Белграде завершился первый матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором встретились победитель минувшего сезона «Фенербахче» и «Жальгирис».

Источник: РИА "Новости"

Уже в первой четверти команда из Стамбула совершила рывок и повела с разницей в 6 очков — 19:13. На протяжении всего дальнейшего матча каунассцы пытались наверстать упущенное, но практически всегда «Фенербахче» вовремя реагировал на локальные успехи «Жальгириса» и возвращал заработанное преимущество.

В конечном итоге турецкой команде удалось оформить победу — 76:67. Самым результативным в составе победителей стал Али Мухаммед, набравший 19 очков. У «Жальгириса» 16 очков набрал Кевин Пангос, дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов в активе Брендона Дэвиса.

 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Черчесов: За месяц Мариу Фернандес вряд ли заговорит по-русски
Буре подвел итоги чемпионата мира по хоккею для сборной России
СМИ: ПСЖ предложил Буффону контракт и капитанскую повязку
Шарапова переборола Остапенко в сложнейшем четвертьфинале в Риме
Андрес Иньеста определился с местом продолжения карьеры
Форвард сборной России считает, что уровень ЧМ ниже, чем НХЛ
Президент «Наполи» выступил за отмену Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь