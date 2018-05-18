«Фенербахче» победил «Жальгирис» и стал первым финалистом Евролиги

Уже в первой четверти команда из Стамбула совершила рывок и повела с разницей в 6 очков — 19:13. На протяжении всего дальнейшего матча каунассцы пытались наверстать упущенное, но практически всегда «Фенербахче» вовремя реагировал на локальные успехи «Жальгириса» и возвращал заработанное преимущество.