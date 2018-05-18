Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
СМИ: 41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Шейк, Водянова: кто еще из звезд живет в гражданском браке
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Швеция3
Латвия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Финляндия2
Швейцария3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
США3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
РоссияОТ4
Канада5
Хоккей. НХЛ
17.05
Вегас Голден Найтс4
Виннипег Джетс2
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Удивительные приключения утенка Дакли
18Российские хоккеисты обыграли сборную Словакии
00:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА против «Реала». Классика жанра

С пятницы по воскресенье в столице Сербии Белграде пройдут матчи «Финала четырех» Евролиги, в котором в 15-й раз за 16 сезонов сыграет ЦСКА.

Источник: AFP 2018

Сербия — одна из самых баскетбольных стран мира. Национальная сборная всегда претендует на самые высокие места, клубы растят одного за другим классных игроков, уличные площадки не пустуют даже после захода солнца — на них выходят с мячом и стар и млад. Поэтому даже странно, что нынешний «Финал четырех» — первый в истории, который примет Белград. Ведь статус баскетбольной столицы город заслужил уже давно.

Атмосфера на главной арене города, вмещающей почти 17 тысяч человек, приводит в изумление любого — даже опытные игроки, впервые выходя на паркет, выглядят удивленными. Поэтому даже жаль, что местная «Црвена Звезда» не пробилась в четверку сильнейших — если год назад сербский клуб до последнего бился за место в плей-офф, то в нынешнем сезоне после заметного обновления сошел с дистанции задолго до конца «регулярки». Но можно не сомневаться, что матчи в Белграде все равно пройдут в заполненном зале и в незабываемой атмосфере.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИКА

Как любят повторять участники «Финала четырех», в решающих матчах может произойти что угодно — и на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис еще раз отметил, что шансы каждой из команд равны 25 процентам. Но если немного отставить в сторону политкорректность, то можно дать армейцам чуть больше, чем четверть. Хотя бы потому что ЦСКА в нынешнем сезоне с заметным перевесом выиграл регулярный чемпионат, взяв верх над соперниками в 24 из 30 встреч. Красно-синие — главные завсегдатаи «Финалов четырех» и обладают победными традициями и опытом, которые могут придти на помощь в определяющие моменты игры.

Как это было в четвертьфинале против «Химок» — даже лишившись двух ключевых баскетболистов основного состава, Нандо де Коло и Кайла Хайнса, армейцы в трех из четырех матчей оказывались лучше соперника именно в концовках, когда каждое удачное действие на вес золота, а психологическое давление просто зашкаливает. А ведь де Коло — лучший снайпер команды, тогда как Хайнс — лучший обороняющийся игрок нынешнего сезона Евролиги. Оба они к полуфиналу залечили травмы и вернулись в строй, хотя, как отметил президент клуба Андрей Ватутин, еще находятся в не оптимальной форме.

— Нам очень не хватало Кайла и Нандо в плей-офф, — сказал Итудис в четверг. — И мне очень жаль, что в «Финале четырех» из-за травмы не сыграет Лео Вестерманн. Но мне кажется, эта ситуация нас только сплотила. Мы уверены в своих силах, знаем, что сейчас нужно делать.

Соперник по полуфиналу у ЦСКА более чем серьезный. Мадридский «Реал» — единственный клуб Европы, который по количеству континентальных титулов опережает москвичей. Как отметил Итудис, он еще не родился, когда началось это классическое соперничество.

Во время загрузки произошла ошибка.

АРМЕЙСКИЙ ТУЗ

Между прочим, именно испанцы год назад стали первыми в «регулярке», но затем уступили в обоих матчах «Финала четырех» в Стамбуле и остались четвертыми. Третьим тогда стал ЦСКА, который теперь постарается избежать судьбы мадридцев уже в Сербии. И нынешний сезон для «Реала» стал непростым — хотя его просто на высочайшем уровне провел словенский вундеркинд Лука Дончич, но команде Пабло Ласо пришлось справляться с огромным количеством травм. Еще до начала сезона выбыл на длительное время MVP прошлого розыгрыша Евролиги Серхио Льюль, вернувшийся в строй только несколько недель назад. Затем «Реал» терял Энтони Рэнлольфа, Огнена Кузмича, Густаво Айона — и даже вынужден был в срочном порядке укреплять переднюю линию подписанием гиганта Вальтера Тавареша.

Но к решающим играм все эти сложности остались позади — мадридцы финишировали пятыми в «регулярке», выбили в плей-офф греческий «Панатинаикос» и подходят к полуфиналу во всеоружии. Но у ЦСКА есть туз в рукаве — Серхио Родригес провел много лет в «Реале», выигрывал с ним Евролигу, а теперь является одним из лидеров армейского клуба, который пополнил прошлым летом.

— Конечно, для меня это будет особая игра, — отметил Родригес. — Встречи с бывшими клубами всегда не похожи на другие. Я слежу за игрой «Реала», в нем сейчас собраны отличные баскетболисты. Сейчас мы все уже видим плоды нашей напряженной работы на протяжении последних месяцев. И когда выступаешь на таком уровне, то должен всегда быть нацелен на победу, какой бы клуб ты ни представлял, и против какого бы соперника ни играл.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЧЕМПИОН ПРОТИВ ЛЕГЕНДЫ

Тем временем во втором полуфинале сойдутся еще два топ-клуба. «Фенербахче» — действующий чемпион Евролиги, и турецкая команда во что бы то ни стало постарается защитить титул на родине своего тренера, легендарного Душана Ивковича. Стамбульцы отменно провели «регулярку», финишировав вторыми вслед за ЦСКА, и являются фаворитами в своем полуфинале. Противостоять им будет главное открытие сезона — каунасский «Жальгирис».

Литовский клуб заметно прибавил за последние два сезона под руководством легенды местного баскетбола Шарунаса Ясикявичюса, и вернулся в «Финал четырех» спустя 19 лет. Для этого «Жальгирису» понадобилось оставить за бортом грозный «Олимпиакос». И кажется, что свалив одного гиганта, каунасцы только вошли во вкус. Знаю, что многие болельщики и в России, и в Литве мечтают о финале ЦСКА — «Жальгирис». Как будет на самом деле, увидим уже в пятницу вечером.

РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

Пятница, 18 мая
19.00 Полуфинал. «Фенербахче» — «Жальгирис»
22.00 Полуфинал. ЦСКА — «Реал».

Воскресенье, 20 мая
18.00 Матч за 3-е место 20.00 Финал​.

Антон БАБОШИН из Белграда.

Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством
Кому достанется российский биатлон?
РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ
Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев в четвертьфинале ЧМ
Геннадий Орлов считает, что болельщики «Зенита» примут Денисова
Финляндия сенсационно проиграла Швейцарии и вылетела из плей-офф
Новости
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь