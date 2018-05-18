ЦСКА против «Реала». Классика жанра

Источник: AFP 2018

Сербия — одна из самых баскетбольных стран мира. Национальная сборная всегда претендует на самые высокие места, клубы растят одного за другим классных игроков, уличные площадки не пустуют даже после захода солнца — на них выходят с мячом и стар и млад. Поэтому даже странно, что нынешний «Финал четырех» — первый в истории, который примет Белград. Ведь статус баскетбольной столицы город заслужил уже давно.

Атмосфера на главной арене города, вмещающей почти 17 тысяч человек, приводит в изумление любого — даже опытные игроки, впервые выходя на паркет, выглядят удивленными. Поэтому даже жаль, что местная «Црвена Звезда» не пробилась в четверку сильнейших — если год назад сербский клуб до последнего бился за место в плей-офф, то в нынешнем сезоне после заметного обновления сошел с дистанции задолго до конца «регулярки». Но можно не сомневаться, что матчи в Белграде все равно пройдут в заполненном зале и в незабываемой атмосфере.

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ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИКА

Как любят повторять участники «Финала четырех», в решающих матчах может произойти что угодно — и на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис еще раз отметил, что шансы каждой из команд равны 25 процентам. Но если немного отставить в сторону политкорректность, то можно дать армейцам чуть больше, чем четверть. Хотя бы потому что ЦСКА в нынешнем сезоне с заметным перевесом выиграл регулярный чемпионат, взяв верх над соперниками в 24 из 30 встреч. Красно-синие — главные завсегдатаи «Финалов четырех» и обладают победными традициями и опытом, которые могут придти на помощь в определяющие моменты игры.

Как это было в четвертьфинале против «Химок» — даже лишившись двух ключевых баскетболистов основного состава, Нандо де Коло и Кайла Хайнса, армейцы в трех из четырех матчей оказывались лучше соперника именно в концовках, когда каждое удачное действие на вес золота, а психологическое давление просто зашкаливает. А ведь де Коло — лучший снайпер команды, тогда как Хайнс — лучший обороняющийся игрок нынешнего сезона Евролиги. Оба они к полуфиналу залечили травмы и вернулись в строй, хотя, как отметил президент клуба Андрей Ватутин, еще находятся в не оптимальной форме.

— Нам очень не хватало Кайла и Нандо в плей-офф, — сказал Итудис в четверг. — И мне очень жаль, что в «Финале четырех» из-за травмы не сыграет Лео Вестерманн. Но мне кажется, эта ситуация нас только сплотила. Мы уверены в своих силах, знаем, что сейчас нужно делать.

Соперник по полуфиналу у ЦСКА более чем серьезный. Мадридский «Реал» — единственный клуб Европы, который по количеству континентальных титулов опережает москвичей. Как отметил Итудис, он еще не родился, когда началось это классическое соперничество.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi1KvTunnAr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi1KvTunnAr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">‘Fear the Beard’ Can @sergiorodriguezoficial get it done for @cskabasket? #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-16T07:57:57+00:00">May 16, 2018 at 12:57am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

АРМЕЙСКИЙ ТУЗ

Между прочим, именно испанцы год назад стали первыми в «регулярке», но затем уступили в обоих матчах «Финала четырех» в Стамбуле и остались четвертыми. Третьим тогда стал ЦСКА, который теперь постарается избежать судьбы мадридцев уже в Сербии. И нынешний сезон для «Реала» стал непростым — хотя его просто на высочайшем уровне провел словенский вундеркинд Лука Дончич, но команде Пабло Ласо пришлось справляться с огромным количеством травм. Еще до начала сезона выбыл на длительное время MVP прошлого розыгрыша Евролиги Серхио Льюль, вернувшийся в строй только несколько недель назад. Затем «Реал» терял Энтони Рэнлольфа, Огнена Кузмича, Густаво Айона — и даже вынужден был в срочном порядке укреплять переднюю линию подписанием гиганта Вальтера Тавареша.

Но к решающим играм все эти сложности остались позади — мадридцы финишировали пятыми в «регулярке», выбили в плей-офф греческий «Панатинаикос» и подходят к полуфиналу во всеоружии. Но у ЦСКА есть туз в рукаве — Серхио Родригес провел много лет в «Реале», выигрывал с ним Евролигу, а теперь является одним из лидеров армейского клуба, который пополнил прошлым летом.

— Конечно, для меня это будет особая игра, — отметил Родригес. — Встречи с бывшими клубами всегда не похожи на другие. Я слежу за игрой «Реала», в нем сейчас собраны отличные баскетболисты. Сейчас мы все уже видим плоды нашей напряженной работы на протяжении последних месяцев. И когда выступаешь на таком уровне, то должен всегда быть нацелен на победу, какой бы клуб ты ни представлял, и против какого бы соперника ни играл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi2Y6GCH2LV/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi2Y6GCH2LV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Nice to see you friend... @lukadoncic and @sergiorodriguezoficial getting caught up</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-16T19:20:46+00:00">May 16, 2018 at 12:20pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧЕМПИОН ПРОТИВ ЛЕГЕНДЫ

Тем временем во втором полуфинале сойдутся еще два топ-клуба. «Фенербахче» — действующий чемпион Евролиги, и турецкая команда во что бы то ни стало постарается защитить титул на родине своего тренера, легендарного Душана Ивковича. Стамбульцы отменно провели «регулярку», финишировав вторыми вслед за ЦСКА, и являются фаворитами в своем полуфинале. Противостоять им будет главное открытие сезона — каунасский «Жальгирис».

Литовский клуб заметно прибавил за последние два сезона под руководством легенды местного баскетбола Шарунаса Ясикявичюса, и вернулся в «Финал четырех» спустя 19 лет. Для этого «Жальгирису» понадобилось оставить за бортом грозный «Олимпиакос». И кажется, что свалив одного гиганта, каунасцы только вошли во вкус. Знаю, что многие болельщики и в России, и в Литве мечтают о финале ЦСКА — «Жальгирис». Как будет на самом деле, увидим уже в пятницу вечером.

РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

Пятница, 18 мая

19.00 Полуфинал. «Фенербахче» — «Жальгирис»

22.00 Полуфинал. ЦСКА — «Реал».

Воскресенье, 20 мая

18.00 Матч за 3-е место 20.00 Финал​.