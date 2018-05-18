ЦСКА против «Реала». Классика жанра
С пятницы по воскресенье в столице Сербии Белграде пройдут матчи «Финала четырех» Евролиги, в котором в 15-й раз за 16 сезонов сыграет ЦСКА.
С пятницы по воскресенье в столице Сербии Белграде пройдут матчи «Финала четырех» Евролиги, в котором в 15-й раз за 16 сезонов сыграет ЦСКА.
Сербия — одна из самых баскетбольных стран мира. Национальная сборная всегда претендует на самые высокие места, клубы растят одного за другим классных игроков, уличные площадки не пустуют даже после захода солнца — на них выходят с мячом и стар и млад. Поэтому даже странно, что нынешний «Финал четырех» — первый в истории, который примет Белград. Ведь статус баскетбольной столицы город заслужил уже давно.
Атмосфера на главной арене города, вмещающей почти 17 тысяч человек, приводит в изумление любого — даже опытные игроки, впервые выходя на паркет, выглядят удивленными. Поэтому даже жаль, что местная «Црвена Звезда» не пробилась в четверку сильнейших — если год назад сербский клуб до последнего бился за место в
ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИКА
Как любят повторять участники «Финала четырех», в решающих матчах может произойти что угодно — и на
Как это было в четвертьфинале против «Химок» — даже лишившись двух ключевых баскетболистов основного состава, Нандо де Коло и Кайла Хайнса, армейцы в трех из четырех матчей оказывались лучше соперника именно в концовках, когда каждое удачное действие на вес золота, а психологическое давление просто зашкаливает. А ведь де Коло — лучший снайпер команды, тогда как Хайнс — лучший обороняющийся игрок нынешнего сезона Евролиги. Оба они к полуфиналу залечили травмы и вернулись в строй, хотя, как отметил президент клуба Андрей Ватутин, еще находятся в не оптимальной форме.
— Нам очень не хватало Кайла и Нандо в
Соперник по полуфиналу у ЦСКА более чем серьезный. Мадридский «Реал» — единственный клуб Европы, который по количеству континентальных титулов опережает москвичей. Как отметил Итудис, он еще не родился, когда началось это классическое соперничество.
АРМЕЙСКИЙ ТУЗ
Между прочим, именно испанцы год назад стали первыми в «регулярке», но затем уступили в обоих матчах «Финала четырех» в Стамбуле и остались четвертыми. Третьим тогда стал ЦСКА, который теперь постарается избежать судьбы мадридцев уже в Сербии. И нынешний сезон для «Реала» стал непростым — хотя его просто на высочайшем уровне провел словенский вундеркинд Лука Дончич, но команде Пабло Ласо пришлось справляться с огромным количеством травм. Еще до начала сезона выбыл на длительное время MVP прошлого розыгрыша Евролиги Серхио Льюль, вернувшийся в строй только несколько недель назад. Затем «Реал» терял Энтони Рэнлольфа, Огнена Кузмича, Густаво Айона — и даже вынужден был в срочном порядке укреплять переднюю линию подписанием гиганта Вальтера Тавареша.
Но к решающим играм все эти сложности остались позади — мадридцы финишировали пятыми в «регулярке», выбили в
— Конечно, для меня это будет особая игра, — отметил Родригес. — Встречи с бывшими клубами всегда не похожи на другие. Я слежу за игрой «Реала», в нем сейчас собраны отличные баскетболисты. Сейчас мы все уже видим плоды нашей напряженной работы на протяжении последних месяцев. И когда выступаешь на таком уровне, то должен всегда быть нацелен на победу, какой бы клуб ты ни представлял, и против какого бы соперника ни играл.
ЧЕМПИОН ПРОТИВ ЛЕГЕНДЫ
Тем временем во втором полуфинале сойдутся еще два
Литовский клуб заметно прибавил за последние два сезона под руководством легенды местного баскетбола Шарунаса Ясикявичюса, и вернулся в «Финал четырех» спустя 19 лет. Для этого «Жальгирису» понадобилось оставить за бортом грозный «Олимпиакос». И кажется, что свалив одного гиганта, каунасцы только вошли во вкус. Знаю, что многие болельщики и в России, и в Литве мечтают о финале ЦСКА — «Жальгирис». Как будет на самом деле, увидим уже в пятницу вечером.
РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»
Пятница, 18 мая
19.00 Полуфинал. «Фенербахче» — «Жальгирис»
22.00 Полуфинал. ЦСКА — «Реал».
Воскресенье, 20 мая
18.00 Матч за 3-е место 20.00 Финал.
Антон БАБОШИН из Белграда.