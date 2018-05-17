Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги

«ЦСКА и “Реал” не играли в полуфинале друг с другом с 1969 года? В 69-м году я еще не родился. Для нас предстоящая игра будет особенной. “Реал” и ЦСКА — два великих европейских клуба, с богатой историей. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал Евролиги», — сказал наставник красно-синих.