Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис считает, что полуфинал с мадридским «Реалом» будет особенным для игроков и болельщиков, передает ТАСС.
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис считает, что полуфинал с мадридским «Реалом» будет особенным для игроков и болельщиков, передает ТАСС.
«ЦСКА и “Реал” не играли в полуфинале друг с другом с 1969 года? В 69-м году я еще не родился. Для нас предстоящая игра будет особенной. “Реал” и ЦСКА — два великих европейских клуба, с богатой историей. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал Евролиги», — сказал наставник
В свою очередь, главный тренер «сливочных» Пабло Ласо рад, что его команда вновь играет в «Финале четырех».
«Для нас этот сезон был непростым, было много проблем, много травм, но мы справились и вышли в главную стадию турнира. Мы рады быть в Белграде и готовы сыграть в «Финале четырех», — заявил специалист.