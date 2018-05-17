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18:54 (мск), источник: Газета.Ру

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис считает, что полуфинал с мадридским «Реалом» будет особенным для игроков и болельщиков, передает ТАСС.

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«ЦСКА и “Реал” не играли в полуфинале друг с другом с 1969 года? В 69-м году я еще не родился. Для нас предстоящая игра будет особенной. “Реал” и ЦСКА — два великих европейских клуба, с богатой историей. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал Евролиги», — сказал наставник красно-синих.

В свою очередь, главный тренер «сливочных» Пабло Ласо рад, что его команда вновь играет в «Финале четырех».

«Для нас этот сезон был непростым, было много проблем, много травм, но мы справились и вышли в главную стадию турнира. Мы рады быть в Белграде и готовы сыграть в «Финале четырех», — заявил специалист.

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