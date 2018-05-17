Бертомеу: Москва не была готова принять «Финал четырех» Евролиги в 2019 году

Москва претендовала на проведение «Финала четырех» Евролиги 2019 года, но в итоге право получила испанская Витория. В июне 2017 года руководство Евролиги и «ВТБ Арена парк» достигли предварительной договоренности, подписав меморандум о проведении «Финала четырех» в 2019 году в Москве. 22 января межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве. В апреле Бертомеу сообщил ТАСС, что Москва не является основным кандидатом на проведение «Финала четырех».

«Москва не получила “Финал четырех” 2019 года потому, что не была готова к этому, — сказал Бертомеу. — При этом она остается кандидатом на будущее. Если нас все будет устраивать, и у Москвы останется желание, то мы, конечно, готовы рассмотреть ее заявку».