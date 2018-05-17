Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
Видео внутри гигантской головы в Китае изумило зрителей
Мама Тимати показала Алену Шишкову без макияжа
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
США2
Чехия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Россия0
Канада1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Швейцария
Хоккей. НХЛ
18.05
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс4
Виннипег Джетс2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
СМИ: «Зенит» намерен купить игрока «Ромы» за € 50 млн
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
13Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
16:03 (мск), источник: ТАСС

Бертомеу: Москва не была готова принять «Финал четырех» Евролиги в 2019 году

БЕЛГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва не была готова к проведению «Финала четырех» баскетбольной Евролиги в 2019 году, но может претендовать на его проведение в будущем. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Москва претендовала на проведение «Финала четырех» Евролиги 2019 года, но в итоге право получила испанская Витория. В июне 2017 года руководство Евролиги и «ВТБ Арена парк» достигли предварительной договоренности, подписав меморандум о проведении «Финала четырех» в 2019 году в Москве. 22 января межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве. В апреле Бертомеу сообщил ТАСС, что Москва не является основным кандидатом на проведение «Финала четырех».

«Москва не получила “Финал четырех” 2019 года потому, что не была готова к этому, — сказал Бертомеу. — При этом она остается кандидатом на будущее. Если нас все будет устраивать, и у Москвы останется желание, то мы, конечно, готовы рассмотреть ее заявку».

«Финал четырех» 2018 года пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. В полуфинале российский ЦСКА сыграет с испанским «Реалом», литовский «Жальгирис» встретится с «Фенербахче».

 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
СМИ: «Зенит» намерен купить игрока «Ромы» за € 50 млн
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Не стой на пути: Мадрид захватил еврокубки
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
Вадим Шипачев подписал контракт с московским «Динамо»
Денисов: Черчесов сказал: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь