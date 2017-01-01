Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 оказался профицитным

«Лига ВТБ остается единственной лигой, открывающей бюджет клубов. В других видах спорта этого нет и в обозримом будущем, видимо, не будет, — сказал Иванов. — “Енисей” и “Парма” живут за счет бюджета. Это нельзя запретить, но я лично противник государственного финансирования спорта, не только в баскетболе, но и в футболе или хоккее».