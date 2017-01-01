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12:42 (мск), источник: ТАСС

Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 оказался профицитным

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 оказался профицитным, доходы составили 628,960 млн рублей при расходах 620,387 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов перед оглашением бюджета турнира в Кремле.

Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне также был профицитным, доходы составили 552 млн рублей.

«Лига ВТБ остается единственной лигой, открывающей бюджет клубов. В других видах спорта этого нет и в обозримом будущем, видимо, не будет, — сказал Иванов. — “Енисей” и “Парма” живут за счет бюджета. Это нельзя запретить, но я лично противник государственного финансирования спорта, не только в баскетболе, но и в футболе или хоккее».

Самым состоятельным клубом лиги остается ЦСКА, доходы которого, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составляют 2,686 млрд рублей. Далее расположились «Химки» (1,675 млрд рублей) и «Локомотив-Кубань» (1,129 млрд рублей). Наименее обеспеченным клубом оказалась «Парма», бюджет которой составил 170 млн рублей.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

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