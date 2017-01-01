Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 оказался профицитным

Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне также был профицитным, доходы составили 552 млн рублей.
«Лига ВТБ остается единственной лигой, открывающей бюджет клубов. В других видах спорта этого нет и в обозримом будущем, видимо, не будет, — сказал Иванов. — “Енисей” и “Парма” живут за счет бюджета. Это нельзя запретить, но я лично противник государственного финансирования спорта, не только в баскетболе, но и в футболе или хоккее».
Самым состоятельным клубом лиги остается ЦСКА, доходы которого, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составляют 2,686 млрд рублей. Далее расположились «Химки» (1,675 млрд рублей) и «Локомотив-Кубань» (1,129 млрд рублей). Наименее обеспеченным клубом оказалась «Парма», бюджет которой составил 170 млн рублей.
Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.