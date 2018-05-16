Доходы ПБК ЦСКА в сезоне-2017/18 составили почти 2,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Смышляев. Доходы московского баскетбольного клуба ЦСКА в сезоне-2017/18 составили более 2,6 миллиарда рублей, сообщается в релизе
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Смышляев. Доходы московского баскетбольного клуба ЦСКА в сезоне-2017/18 составили более 2,6 миллиарда рублей, сообщается в релизе
Как следует из релиза, ЦСКА стал лидером Единой лиги ВТБ по доходам в нынешнем сезоне. Второе место заняли подмосковные «Химки» с доходом более 1,6 млрд рублей, а замкнул первую тройку «Локомотив-Кубань» из Краснодара (более 1,1 млрд рублей).
При этом самым эффективным клубом в плане соотношения доходов и расходов стал казанский УНИКС, который получил доход почти 900 миллионов рублей, а потратил чуть менее 870 млн. Общая прибыль казанского клуба составила более 27 млн рублей. В то же время ЦСКА потратил более 2,6 миллиардов, и его прибыль составила 12,5 млн рублей.
Наиболее неэффективным из бюджетов российских клубов Единой лиги ВТБ стал бюджет «Химок», где расходы превысили доходы почти на 100 млн рублей. Также в «минусе» оказался «Локомотив-Кубань» — более 55 млн.