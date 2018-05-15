Рэпер L’One записал песню про баскетбол «Трехочковый»

L'One участвовал в двух Матчах звезд лиги — в Сочи и в Санкт-Петербурге — и считается одним из главных болельщиков Единой Лиги ВТБ.



В новой песне много отсылок к звездам чемпионата — Дмитрию Хвостову («Локомотив-Кубань»), Никите Курбанову, Андрею Воронцевичу (оба — ЦСКА), Андрею Зубкову, Алексею Шведу (оба — «Химки»), а также упоминается главный трофей Лиги — кубок Белова.



«Нам очень приятно, что именно звездные игроки Единой Лиги ВТБ, и наш чемпионат вдохновил L’One на создание этой песни. Он здорово разбирается в баскетболе», — сказал президент лиги ВТБ Сергей Кущенко.