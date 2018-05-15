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15:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Рэпер L’One записал песню про баскетбол «Трехочковый»

Музыкант L'One выпустил трек про баскетбол для Финала четырех Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

L'One участвовал в двух Матчах звезд лиги — в Сочи и в Санкт-Петербурге — и считается одним из главных болельщиков Единой Лиги ВТБ.

В новой песне много отсылок к звездам чемпионата — Дмитрию Хвостову («Локомотив-Кубань»), Никите Курбанову, Андрею Воронцевичу (оба — ЦСКА), Андрею Зубкову, Алексею Шведу (оба — «Химки»), а также упоминается главный трофей Лиги — кубок Белова.

«Нам очень приятно, что именно звездные игроки Единой Лиги ВТБ, и наш чемпионат вдохновил L’One на создание этой песни. Он здорово разбирается в баскетболе», — сказал президент лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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