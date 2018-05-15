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15:20 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Нижнего Новгорода» Еловац стал самым ценным игроком мая в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сербский форвард клуба «Нижний Новгород» Стеван Еловац признан самым ценным баскетболистом мая в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

В мае нижегородский клуб одержал победы над «Автодором» (84:82) и «Локомотивом-Кубанью» (92:86 ОТ), заняв седьмое место по итогам регулярного чемпионата и выйдя в плей-офф. Еловац принял участие в обеих встречах, в среднем за игру набирая 20,5 очка и делая 5 подборов и 1,5 передачи.

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В гонке за титул MVP мая Еловац опередил защитника ЦСКА Серхио Родригеса и форварда УНИКСа Морриса Ндура.

«Я очень счастлив получить эту награду. Думаю, она досталась мне даже не за личную статистику, а потому, что вся наша команда провела мощную концовку регулярного сезона, — сказал ТАСС Еловац. — Я хочу, чтобы награду MVP мая считали достижением всего «Нижнего Новгорода».

Говоря о последних матчах команды, Еловац отметил, что победы «Нижнего Новгорода» стали для многих неожиданностью: «Вряд ли кто-то ожидал, что “Нижний Новгород” обыграет “Автодор” и тем более “Локомотив”, а до этого еще и “Зенит” (22 апреля — прим. ТАСС). Мы же, наоборот, продолжали верить в себя и знали, что вся работа, которую провели в сезоне, когда-нибудь окупится. В итоге мы заняли седьмую строчку, причем отстояли ее сами, а не ждали ошибок других коллективов».

В четвертьфинальной серии «Нижний Новгород» встретится с УНИКСом, первый матч пройдет в Казани 23 мая.

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