«Финал четырех» баскетбольной Евролиги-2019 пройдет в испанском городе Витория-Гастейс

Матчи пройдут на арене Fernando Buesa Arena, где свои домашние матчи проводит «Баскония». Арена вмещает 15 тысяч человек. На ней в 2010 году прошел финальный матч Кубка Европы по баскетболу.

«Витория-Гастейс и болельщики “Басконии” долго ждали возможности принять “Финал четырех”. Это заслуженное признание города, который живет баскетболом», — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

В июне 2017 года руководство Евролиги и «ВТБ Арена парк» достигли предварительно договоренности, подписав меморандум о проведении «Финала четырех» в 2019 году в Москве. 22 января межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве. В апреле Бертомеу сообщил ТАСС, что Москва не является основным кандидатом на проведение «Финала четырех».