«Финал четырех» баскетбольной Евролиги-2019 пройдет в испанском городе Витория-Гастейс
ТАСС, 15 мая. Испанский город
ТАСС, 15 мая. Испанский город
Матчи пройдут на арене Fernando Buesa Arena, где свои домашние матчи проводит «Баскония». Арена вмещает 15 тысяч человек. На ней в 2010 году прошел финальный матч Кубка Европы по баскетболу.
«Витория-Гастейс и болельщики “Басконии” долго ждали возможности принять “Финал четырех”. Это заслуженное признание города, который живет баскетболом», — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.
В июне 2017 года руководство Евролиги и «ВТБ Арена парк» достигли предварительно договоренности, подписав меморандум о проведении «Финала четырех» в 2019 году в Москве. 22 января межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве. В апреле Бертомеу сообщил ТАСС, что Москва не является основным кандидатом на проведение «Финала четырех».
«Финал четырех» Евролиги сезона-2017/18 пройдет в Белграде