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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Не хватило немного»: капитан «Астаны» подвел итоги сезона Единой Лиги ВТБ

Капитан БК «Астана» и сборной Казахстана по баскетболу Рустам Ергали, подводя итоги сезона Единой Лиги ВТБ, отметил, что у клуба был хороший подбор игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: pbcastana.kz

— Рустам, победа над «Автородом» в последнем матче регулярного чемпионата оставляла шансы на плей-офф, почему не удалось победить?

— В первую очередь, наверно, мы не справились со своим волнением. Немножко давил результат. Ждали хорошей игры от Джастина Картера, так как он является лидером. Тяжело сейчас судить, немножко на эмоциях. Сначала мы не справились с волнением, а потом было поздно. На эмоциях вначале мы попали несколько мячей хороших, в защите хорошо играли. Если брать по сезону нашу статистику, вторая половина у нас зачастую провальная. И эта игра не была исключением.

— Можно сказать, что на невыход в плей-офф повлияла провальная первая половина сезона, которую команда играла при другом тренерском штабе?

— Да. Если бы мы забрали те три игры сложные, где мы практически сто процентов делали себе победу, уже гарантировали себе место в плей-офф, но случилось так, что мы отдали эти игры. Отдали не в какой-то игровой ситуации — нужно было забить несколько штрафных, и мы бы выиграли.

— Какие итоги сезона сейчас можно подвести?

— Думаю, в целом сезон прошел хорошо. Мы стали третьими на Кубке азиатских чемпионов, по традиции забрали Кубок Казахстана и выиграли нацлигу. Не хватило немного для выхода в плей-офф, но в целом сезон неплохой. Хочу отметить, что он получился неплохой именно по составу команды, потому что у нас собрались хорошие ребята, понимающие, мы хорошо находили общий язык. Но, к сожалению, не всегда мы это показывали в играх.

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