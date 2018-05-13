«Можно занести в актив». Наставник БК «Астана» прокомментировал невыход в плей-офф и подвел итоги сезона

— Как прокомментируете поражение от «Автодора»?

— К сожалению, мы сражались фактически три четверти, держались в игре. Какой-то план на игру выполняли, но в четвертой четверти у нас совершенно игра разладилась. Сейчас по горячим следам не просто анализировать, для этого нужно пересмотреть игру. Есть такое ощущение, что некоторые из наших игроков просто не выдержали давления результатом этой игры. Потому что мы реализовали всего семь штрафных из 23 попыток, это худший результат, который не допустим для профессиональной команды. Мы сделали много глупых потерь на площадке, но я не пытаюсь прикрыться игроками. Мы — проиграли все вместе и игроки, и тренеры. Наверно, в таких играх как раз и проверяется командный дух. Наверное, этого командного духа, который был в других матчах, когда мы побеждали соперников уровня «Химок» или «Зенита», его сегодня не хватило. Чувствовалась скованность, чувствовалась зажатость. Мы держались в игре, следовали плану, но на все четыре четверти нас не хватило.

— Что скажете о большом количестве нереализованных штрафных бросков?

— Любой тренер скажет — промахи со штрафных бросков — это чистая психология. Потому что игроки за свою профессиональную карьеру десятками тысяч бросают штрафные броски. Мы отрабатываем на тренировках эти броски. И под давлением, есть специальная система наказания за промахи. Мы отрабатываем это на высоком пульсе после определенных рывков. Нельзя сказать, что мы не тренируем их. Естественно, в тренировочном процессе игроки бросают увереннее, потому что там нет давления. Но когда ты выходишь на площадку и знаешь, что от твоих бросков много что зависит, то тут вступает психологический фактор. Но даже при этом мы сегодня промазали очень много штрафных, и это была катастрофа.

— Какие итоги сезона можете подвести?

— Что касается сезона в целом, хочу поблагодарить всех 15 наших игроков, тренерский и медицинский персонал, работников клуба, руководство за проделанную работу. Мы провели неплохой сезон, добились уверенных побед в Кубке Казахстана и национальном первенстве без единого поражения. Мы до последней игры в Лиге ВТБ цеплялись за плей-офф. Мы завоевали бронзовые медали Кубка азиатских чемпионов. Что касается лично меня и казахстанских игроков «Астаны», этот сезон ознаменован еще тем, что мы в сборной выполнили задачу и досрочно квалифицировались во второй этап отборочных игр Кубка мира. Несмотря на то, что я сейчас испытываю горечь и какое-то разочарование, я смело заношу этот сезон в актив и себе, и команде. Но слишком много игр мы отдали на старте сезона ВТБ, и потом, когда мне доверили руководить командой, нужно было исправлять ситуацию. Мы немножко ее исправили, но чего-то нам не хватило, чтобы выйти в плей-офф.

— Готовы дальше работать с «Астаной»?