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22:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» не прошли в плей-офф Единой лиги ВТБ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не сумели пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче регулярного сезона минчане уступили в Санкт-Петербурге местному «Зениту» со счетом 76:83 (17:24, 21:29, 26:19, 12:11). Самым результативным в составе гостей стал Дэвид Кравиш, набравший 15 очков.

Подопечные Александра Крутикова одержали 8 побед в 24 проведенных встречах и заняли 9-е место среди 13 участников соревнований.

Четвертьфинальные пары «банковского» турнира: ЦСКА (Москва) — ВЭФ (Рига), УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки», «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов).

Первые матчи состоятся 23 мая, победители серий (до трех побед одной из команд) выйдут в «Финал четырех», который пройдет 8—10 июня в Москве.

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