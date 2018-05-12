Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Минские «Цмокi» не прошли в плей-офф Единой лиги ВТБ
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не сумели пробиться в
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не сумели пробиться в
Сегодня в заключительном матче регулярного сезона минчане уступили в
Подопечные Александра Крутикова одержали 8 побед в 24 проведенных встречах и заняли 9-е место среди 13 участников соревнований.
Четвертьфинальные пары «банковского» турнира: ЦСКА (Москва) — ВЭФ (Рига), УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки», «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов).
Первые матчи состоятся 23 мая, победители серий (до трех побед одной из команд) выйдут в «Финал четырех», который пройдет