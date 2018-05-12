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22:26 (мск), источник: Р-Спорт

Определились все пары участников первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все пары участников первого раунда плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ определились по итогам последнего тура регулярного чемпионата, который завершился в субботу.

Источник: РИА "Новости"

Последним участником плей-офф стал рижский ВЭФ, который гарантировал себе восьмое место благодаря поражению белорусского клуба «Цмоки-Минск» от петербургского «Зенита» (76:83).

Четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ выглядят следующим образом:

ЦСКА (Москва, 1) — ВЭФ (Рига, 8);.

УНИКС (Казань, 2) — «Нижний Новгород» (7);.

«Локомотив-Кубань» (Краснодар, 3) — «Химки» (6);.

«Зенит» (Санкт-Петербург, 4) — «Автодор» (Саратов, 5).

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