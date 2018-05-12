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Определились все пары участников первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все пары участников первого раунда
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Все пары участников первого раунда
Последним участником
Четвертьфинальные пары
ЦСКА (Москва, 1) — ВЭФ (Рига, 8);.
УНИКС (Казань, 2) — «Нижний Новгород» (7);.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар, 3) — «Химки» (6);.
«Зенит» (Санкт-Петербург, 4) — «Автодор» (Саратов, 5).