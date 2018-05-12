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БК «Астана» остался без плей-офф Единой лиги ВТБ
В последнем туре столичные баскетболисты потерпели поражение.
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В последнем туре столичные баскетболисты потерпели поражение.
Баскетболисты «Астаны» потерпели поражение от саратовского «Автодора» в заключительном туре Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Астане, закончился со счетом 75:92 (19:23, 20:18, 17:21, 19:30) в пользу гостей. Самым резуьтативным в составе хозяев паркета стал Малькольм Грант, набравший 22 очка.
После этого поражения, ставшего 17-м в сезоне при семи победах, «Астана» лишилась шансов выхода в